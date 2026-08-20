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Добровинский заявил, что «Динамо» зря сменило Гусева на Шварца

Известный адвокат и болельщик «Динамо» Александр Добровинский поделился с «СЭ» мнением о поражении бело-голубых от «Краснодара» (0:1) в матче 2-го тура групповой стадии Пути РПЛ FONBET Кубка России.

«Когда был маленьким, ходил на матчи с дедушкой и всегда возмущался такими поражениями. Мы же хорошо играем, почему проигрываем? Дедушка всегда говорил, чтобы я смотрел на табло, и был прав. Игра мне понравилась, не хочется даже обвинять Шварца. Думаю, скоро нас прорвет в плане голов. Надеюсь, это произойдет в ближайшем матче чемпионата с «Родиной». Но отставание у нас большое. Если так пойдет дальше, то со Шварцем распрощаются. Я большой фанат Ролана Гусева. Считаю, что его зря сменили, не могу этого понять. Также настало время распрощаться с группой игроков, потому что средний возраст команды приближается к 30 годам. Нужны молодые ребята», — сказал Добровинский «СЭ».

«Динамо» с 3 очками в 2 играх занимает третье место в таблице группы В Пути РПЛ FONBET Кубка России. В РПЛ бело-голубые идут на десятой строчке с 4 очками в 4 матчах.

(Давид Петросян)

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Ролан Гусев
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
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