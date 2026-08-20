Добровинский — о судействе в матчах «Динамо»: «Омерзительно. Что плохого команда сделала судьям?»

Известный адвокат и болельщик «Динамо» Александр Добровинский поделился с «СЭ» мнением о судействе в матчах бело-голубых в сезоне-2026/27.

«Омерзительное судейство по отношению к «Динамо». В матче с «Зенитом» был пенальти, грубейшая ошибка судьи. На мой взгляд, Кукуян вообще не имеет права судить. Он увидел то, что никто не увидел, да еще и главного судью в этом убедил. В матче с «Краснодаром» же пенальти не дали. Весь стадион видел руку у Оздоева — свистка нет. Что плохого «Динамо» сделало судьям?» — сказал Добровинский «СЭ».

«Динамо» после 4-го тура занимает десятое место в турнирной таблице РПЛ с 4 очками. В следующем туре команда принимает у себя дома «Родину».

(Давид Петросян)