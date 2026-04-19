Сергей Некрасов: «Спартак» готов к новому лимиту, это видно по нашему составу»

Генеральный директор «Спартака» Сергей Некрасов планирует принять участие во встрече представителей клубов РПЛ с министром спорта РФ Михаилом Дегтяревым.

— Да, я планирую принять участие в совещании с министром спорта. Там будут представители всех команд. Позиция «Спартака»? Мы озвучим ее на месте и со всем уважением. Ожидания от встречи? Конструктивного диалога. «Спартак» готов к новому лимиту, это видно по нашему составу. Мы готовы ко всему.

Встреча с министром спорта запланирована на 24 апреля.

13 апреля Министерство спорта опубликовало проект приказа о новом лимите на легионеров в РПЛ. Начиная с сезона-2026/27 клубы смогут заявлять не более 12 иностранных игроков, при этом одновременно на поле смогут находиться максимум семь легионеров.

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