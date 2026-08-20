Погребняк — об уходе футболистов из «Локомотива»: «Все спокойно, клуб же не вылетает»

Бывший нападающий сборной России Павел Погребняк поделился с «СЭ» мнением об уходе ряда игроков из «Локомотива».

В нынешнее трансферное окно по истечении контрактов «Локомотив» покинули Артем Тимофеев, Владислав Сарвели и Марк Мампасси.

18 июля москвичи объявили о переходе Дмитрия Воробьева в «Краснодар».

Трансферы Алексея Батракова в «Галатасарай» и Артема Карпукаса в «Зенит» также находятся на финальной стадии.

«Локомотив» же не вылетает, все спокойно. Есть только одно место — первое. Мы все знаем, кто его разыграет. Железнодорожникам бы усилиться, но финансовое положение клуба пока не позволяет делать громкие трансферы. Волноваться нечего. «Локомотив» ничего не выиграет, но это не страшно. У нас всегда побеждают одна-две команды», — сказал Погребняк «СЭ».

После 4 туров «Локомотив» идет на 12-м месте в таблице РПЛ с 3 очками.