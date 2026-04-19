Карседо: «У «Спартака» есть универсальные футболисты. Это нам очень много дает»

Главный тренер «Спартака» Хуан Карседо прокомментировал победу над «Ахматом» (3:1) в домашнем матче 25-го тура чемпионата России.

— Как бы могли прокомментировать нюансы своей тактической задумки сегодня?

— В первую очередь я хотел бы поздравить клуб и всю нашу красно-белую семью с Днем рождения. Это важное событие.

У нас есть универсальные футболисты. Это нам очень много дает. Что касается Жедсона, то он провел хороший матч и забил супергол.

— В заявке появился Самошников. В каком он состоянии?

— И Самошников, и Зорин сейчас полноценно работают с командой после травм. Это здорово. Мы этого давно ждали.

— Маркиньос и Барко вечно ищут друг друга на поле. Вы даете им свободу созидать или они сами так делают?

— Это очень качественные игроки. Мы даем структуру всей команде, а дальше они могут проявлять свои качества. Им нравится взаимодействовать друг с другом. Это нам очень много дает, — отметил Карседо.

«Спартак» набрал 45 очков и вышел на четвертое место в таблице РПЛ. В следующем туре команда 23 апреля примет «Краснодар».

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