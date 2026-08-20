«Он будет даже полезнее, чем Бруну Фернандеш!» Что говорят о Батракове в Турции

«СЭ» обсудил трансфер звезды «Локомотива» в «Галатасарай» с турецким журналистом Джанером Исбегендиром.

Переход Алексея Батракова в «Галатасарай» — главный трансфер недели, а возможно, и всего летнего окна в России. Во время матча с «Ростовом» полузащитник поднялся в сектор с болельщиками «Локомотива» и сообщил об уходе. Официальное объявление сделки ожидается в ближайшее время.

Пока Алексей готовится к презентации в Стамбуле, «СЭ» связался с одним из самых известных турецких журналистов Джанером Исбегендиром и узнал, что думают в Турции о приобретении суперзвезды РПЛ за 25+4 миллиона евро.

«Батраков похож на Мертенса»

— Джанер, что значит трансфер Алексея Батракова для «Галатасарая»?

— Батраков — молодая и многообещающая звезда. Это инвестиция для «Галатасарая». Трансфер, на котором в будущем можно неплохо заработать. Ему всего 21 год, а он уже капитан в «Локомотиве». Это говорит о многом.

— А что о Батракове говорят фанаты «Галатасарая»?

— Болельщики обычно настороженно относятся к молодым игрокам. Поэтому его нужно увидеть в деле, на поле. Ни один фанат «Галатасарая» не примет футболиста, не увидев его в игре.

— Но команда нуждается в Алексее?

— Да, потому что он креативный полузащитник, «десятка», которая умеет прессинговать. «Галатасараю» как раз необходим футболист с таким функционалом. Считаю, что Батраков может стать преемником Дриса Мертенса. По стилю они похожи.

— Это трансфер в основной состав?

— Безусловно. «Галатасарай» подписывает его, чтобы он играл, а не сидел на скамейке. Мне кажется, эта сделка выгодна обеим сторонам.

Алексей Батраков. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

«Галатасараю» стоило рискнуть ради игрока, который интересовался «ПСЖ»

— 25 миллионов евро с бонусами — справедливая цена?

— По меркам сегодняшнего рынка это, думаю, нормальная сумма. Цены в футболе выросли до сумасшедших размеров...

— При этом у Батракова нет еврокубкового опыта, он играл только в РПЛ.

— Считаю, что потратить такие деньги все равно оправдано. В конце концов, на такой риск точно стоит пойти ради футболиста, которым интересовался «ПСЖ».

— Были ли альтернативы у «Галатасарая»?

— Да, Батраков был лишь одним из вариантов для усиления. «Галатасарай» потратил немало времени и сил, чтобы уговорить таких игроков, как Бруну Фернандеш и Джан Узун. На мой взгляд, Батраков будет полезнее и лучше.

— Какой потенциал у «Галатасарая» в Лиге чемпионов с учетом трансферов и уровня текущего состава?

— Тут я не могу сказать что-то определенное. Лига чемпионов — очень тяжелый турнир. Но это хорошая витрина для молодых футболистов.

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«Уровень футбола в России не уступает чемпионату Турции»

— В Турции активно следят за российским рынком?

— Скажем честно: за российским футболом в Турции почти не следят. К нему даже относятся с некоторым предубеждением... Но не думаю, что уровень футбола у вас уступает турецкому.

— Кто-то из российских футболистов еще интересен турецким клубам?

— Матвей Кисляк недолго был в поле зрения «Галатасарая», но эти слухи очень быстро стихли. То ли ЦСКА не горел желанием проводить этот трансфер, то ли сам Матвей.