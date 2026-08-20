«Он будет даже полезнее, чем Бруну Фернандеш!» Что говорят о Батракове в Турции
Переход Алексея Батракова в «Галатасарай» — главный трансфер недели, а возможно, и всего летнего окна в России. Во время матча с «Ростовом» полузащитник поднялся в сектор с болельщиками «Локомотива» и сообщил об уходе. Официальное объявление сделки ожидается в ближайшее время.
Пока Алексей готовится к презентации в Стамбуле, «СЭ» связался с одним из самых известных турецких журналистов Джанером Исбегендиром и узнал, что думают в Турции о приобретении суперзвезды РПЛ за 25+4 миллиона евро.
«Батраков похож на Мертенса»
— Джанер, что значит трансфер Алексея Батракова для «Галатасарая»?
— Батраков — молодая и многообещающая звезда. Это инвестиция для «Галатасарая». Трансфер, на котором в будущем можно неплохо заработать. Ему всего 21 год, а он уже капитан в «Локомотиве». Это говорит о многом.
— А что о Батракове говорят фанаты «Галатасарая»?
— Болельщики обычно настороженно относятся к молодым игрокам. Поэтому его нужно увидеть в деле, на поле. Ни один фанат «Галатасарая» не примет футболиста, не увидев его в игре.
— Но команда нуждается в Алексее?
— Да, потому что он креативный полузащитник, «десятка», которая умеет прессинговать. «Галатасараю» как раз необходим футболист с таким функционалом. Считаю, что Батраков может стать преемником Дриса Мертенса. По стилю они похожи.
— Это трансфер в основной состав?
— Безусловно. «Галатасарай» подписывает его, чтобы он играл, а не сидел на скамейке. Мне кажется, эта сделка выгодна обеим сторонам.
«Галатасараю» стоило рискнуть ради игрока, который интересовался «ПСЖ»
— 25 миллионов евро с бонусами — справедливая цена?
— По меркам сегодняшнего рынка это, думаю, нормальная сумма. Цены в футболе выросли до сумасшедших размеров...
— При этом у Батракова нет еврокубкового опыта, он играл только в РПЛ.
— Считаю, что потратить такие деньги все равно оправдано. В конце концов, на такой риск точно стоит пойти ради футболиста, которым интересовался «ПСЖ».
— Были ли альтернативы у «Галатасарая»?
— Да, Батраков был лишь одним из вариантов для усиления. «Галатасарай» потратил немало времени и сил, чтобы уговорить таких игроков, как Бруну Фернандеш и Джан Узун. На мой взгляд, Батраков будет полезнее и лучше.
— Какой потенциал у «Галатасарая» в Лиге чемпионов с учетом трансферов и уровня текущего состава?
— Тут я не могу сказать что-то определенное. Лига чемпионов — очень тяжелый турнир. Но это хорошая витрина для молодых футболистов.
«Уровень футбола в России не уступает чемпионату Турции»
— В Турции активно следят за российским рынком?
— Скажем честно: за российским футболом в Турции почти не следят. К нему даже относятся с некоторым предубеждением... Но не думаю, что уровень футбола у вас уступает турецкому.
— Кто-то из российских футболистов еще интересен турецким клубам?
— Матвей Кисляк недолго был в поле зрения «Галатасарая», но эти слухи очень быстро стихли. То ли ЦСКА не горел желанием проводить этот трансфер, то ли сам Матвей.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|4
|4
|0
|0
|9-4
|12
|
2
|Зенит
|4
|3
|0
|1
|12-2
|9
|
3
|Спартак
|4
|3
|0
|1
|8-4
|9
|
4
|Динамо Мх
|4
|3
|0
|1
|9-6
|9
|
5
|ЦСКА
|4
|2
|2
|0
|4-2
|8
|
6
|Балтика
|4
|2
|0
|2
|6-5
|6
|
7
|Оренбург
|4
|1
|2
|1
|4-6
|5
|
8
|Рубин
|4
|1
|2
|1
|5-6
|5
|
9
|Ростов
|4
|1
|2
|1
|6-5
|5
|
10
|Динамо
|4
|1
|1
|2
|4-6
|4
|
11
|Родина
|4
|1
|1
|2
|7-11
|4
|
12
|Локомотив
|4
|0
|3
|1
|3-4
|3
|
13
|Ахмат
|4
|0
|2
|2
|2-4
|2
|
14
|Крылья Советов
|4
|0
|2
|2
|2-7
|2
|
15
|Акрон
|4
|0
|2
|2
|4-10
|2
|
16
|Факел
|4
|0
|1
|3
|3-6
|1
|22.08
|15:30
|Факел – Оренбург
|- : -
|22.08
|18:00
|Ахмат – Ростов
|- : -
|22.08
|20:15
|ЦСКА – Локомотив
|- : -
|23.08
|13:00
|Акрон – Крылья Советов
|- : -
|23.08
|15:15
|Динамо – Родина
|- : -
|23.08
|17:30
|Динамо Мх – Краснодар
|- : -
|23.08
|20:00
|Спартак – Зенит
|- : -
|24.08
|20:30
|Балтика – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|5
|
|
Александр Соболев
Зенит
|4
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|П
|
|
Виктор Окишор
Динамо
|2
|
|
Натан Гассама
Балтика
|2
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|3
|1
|1
|
|
Эгаш Касинтура
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Джеффри Чинеду
Крылья Советов
|2
|1
|0