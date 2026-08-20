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«Он будет даже полезнее, чем Бруну Фернандеш!» Что говорят о Батракове в Турции

Микеле Антонов
Корреспондент
Алексей Батраков, Джанер Исбегендир и Бруну Фернандеш .
Фото Global Look Press, Getty Images, Соцсети
«СЭ» обсудил трансфер звезды «Локомотива» в «Галатасарай» с турецким журналистом Джанером Исбегендиром.

Переход Алексея Батракова в «Галатасарай» — главный трансфер недели, а возможно, и всего летнего окна в России. Во время матча с «Ростовом» полузащитник поднялся в сектор с болельщиками «Локомотива» и сообщил об уходе. Официальное объявление сделки ожидается в ближайшее время.

Пока Алексей готовится к презентации в Стамбуле, «СЭ» связался с одним из самых известных турецких журналистов Джанером Исбегендиром и узнал, что думают в Турции о приобретении суперзвезды РПЛ за 25+4 миллиона евро.

«Батраков похож на Мертенса»

Джанер, что значит трансфер Алексея Батракова для «Галатасарая»?

— Батраков — молодая и многообещающая звезда. Это инвестиция для «Галатасарая». Трансфер, на котором в будущем можно неплохо заработать. Ему всего 21 год, а он уже капитан в «Локомотиве». Это говорит о многом.

А что о Батракове говорят фанаты «Галатасарая»?

— Болельщики обычно настороженно относятся к молодым игрокам. Поэтому его нужно увидеть в деле, на поле. Ни один фанат «Галатасарая» не примет футболиста, не увидев его в игре.

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Но команда нуждается в Алексее?

Да, потому что он креативный полузащитник, «десятка», которая умеет прессинговать. «Галатасараю» как раз необходим футболист с таким функционалом. Считаю, что Батраков может стать преемником Дриса Мертенса. По стилю они похожи.

Это трансфер в основной состав?

Безусловно. «Галатасарай» подписывает его, чтобы он играл, а не сидел на скамейке. Мне кажется, эта сделка выгодна обеим сторонам.

Алексей Батраков.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

«Галатасараю» стоило рискнуть ради игрока, который интересовался «ПСЖ»

— 25 миллионов евро с бонусами — справедливая цена?

— По меркам сегодняшнего рынка это, думаю, нормальная сумма. Цены в футболе выросли до сумасшедших размеров...

При этом у Батракова нет еврокубкового опыта, он играл только в РПЛ.

— Считаю, что потратить такие деньги все равно оправдано. В конце концов, на такой риск точно стоит пойти ради футболиста, которым интересовался «ПСЖ».

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— Были ли альтернативы у «Галатасарая»?

Да, Батраков был лишь одним из вариантов для усиления. «Галатасарай» потратил немало времени и сил, чтобы уговорить таких игроков, как Бруну Фернандеш и Джан Узун. На мой взгляд, Батраков будет полезнее и лучше.

— Какой потенциал у «Галатасарая» в Лиге чемпионов с учетом трансферов и уровня текущего состава?

— Тут я не могу сказать что-то определенное. Лига чемпионов — очень тяжелый турнир. Но это хорошая витрина для молодых футболистов.

Фото Getty Images

«Уровень футбола в России не уступает чемпионату Турции»

В Турции активно следят за российским рынком?

— Скажем честно: за российским футболом в Турции почти не следят. К нему даже относятся с некоторым предубеждением... Но не думаю, что уровень футбола у вас уступает турецкому.

— Кто-то из российских футболистов еще интересен турецким клубам?

— Матвей Кисляк недолго был в поле зрения «Галатасарая», но эти слухи очень быстро стихли. То ли ЦСКА не горел желанием проводить этот трансфер, то ли сам Матвей.

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Алексей Батраков
ФК Галатасарай
ФК Локомотив (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 4 4 0 0 9-4 12
2
 Зенит 4 3 0 1 12-2 9
3
 Спартак 4 3 0 1 8-4 9
4
 Динамо Мх 4 3 0 1 9-6 9
5
 ЦСКА 4 2 2 0 4-2 8
6
 Балтика 4 2 0 2 6-5 6
7
 Оренбург 4 1 2 1 4-6 5
8
 Рубин 4 1 2 1 5-6 5
9
 Ростов 4 1 2 1 6-5 5
10
 Динамо 4 1 1 2 4-6 4
11
 Родина 4 1 1 2 7-11 4
12
 Локомотив 4 0 3 1 3-4 3
13
 Ахмат 4 0 2 2 2-4 2
14
 Крылья Советов 4 0 2 2 2-7 2
15
 Акрон 4 0 2 2 4-10 2
16
 Факел 4 0 1 3 3-6 1
Результаты / календарь
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22.08 15:30 Факел – Оренбург - : -
22.08 18:00 Ахмат – Ростов - : -
22.08 20:15 ЦСКА – Локомотив - : -
23.08 13:00 Акрон – Крылья Советов - : -
23.08 15:15 Динамо – Родина - : -
23.08 17:30 Динамо Мх – Краснодар - : -
23.08 20:00 Спартак – Зенит - : -
24.08 20:30 Балтика – Рубин - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 4
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
П
Виктор Окишор
Виктор Окишор

Динамо

 2
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 3 1 1
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
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