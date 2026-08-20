Танашев назначен на матч «Спартак» — «Зенит», Левников судит игру ЦСКА и «Локомотива»

РФС объявил о назначении арбитров на матчи 5-го тура РПЛ.

Матчи следующего тура РПЛ пройдут с 22 по 24 августа. Главным арбитром на игру между «Спартаком» и «Зенитом», которая пройдет в Москве 23 августа, назначен Инал Танашев. ВАР — Артур Федоров; АВАР — Роман Сафьян.

Кирилл Левников будет работать главным арбитром на матче ЦСКА и «Локомотива». ВАР — Павел Шадыханов; АВАР — Сергей Чебан. Встреча состоится 22 августа.

22 августа

«Факел» — «Оренбург»: судья — Сергей Иванов

Помощники судьи — Андрей Образко, Денис Петров; резервный судья — Игорь Капленков; ВАР — Антон Фролов; АВАР — Иван Абросимов.

«Ахмат» — «Ростов»: судья — Ян Бобровский

Помощники судьи — Максим Гаврилин, Дмитрий Семенов; резервный судья — Михаил Черемных; ВАР — Анатолий Жабченко; АВАР — Владимир Москалев.

ЦСКА — «Локомотив»: судья — Кирилл Левников

Помощники судьи — Дмитрий Ермаков, Андрей Веретешкин; резервный судья — Николай Волошин; ВАР — Павел Шадыханов; АВАР — Сергей Чебан.

23 августа

«Акрон» — «Крылья Советов»: судья — Андрей Прокопов

Помощники судьи — Михаил Иванов, Алексей Ермилов; резервный судья — Олег Гусаков; ВАР — Артем Чистяков; АВАР — Владимир Москалев.

«Динамо» Москва — «Родина»: судья — Евгений Буланов

Помощники судьи — Андрей Болотенков, Денис Березнов; резервный судья — Станислав Матвеев; ВАР — Сергей Цыганок; АВАР — Павел Шадыханов.

«Динамо» Махачкала — «Краснодар»: судья — Василий Казарцев

Помощники судьи — Егор Болховитин, Кирилл Большаков; резервный судья — Матвей Заика; ВАР — Сергей Карасев; АВАР — Вера Опейкина.

«Спартак» — «Зенит»: судья — Инал Танашев

Помощники судьи — Рустам Мухтаров, Дмитрий Сафьян; резервный судья — Никита Новиков; ВАР — Артур Федоров; АВАР — Роман Сафьян.

24 августа

«Балтика» — «Рубин»: судья — Алексей Сухой

Помощники судьи — Алексей Лунев, Александр Богданов; резервный судья — Данил Набока; ВАР — Иван Абросимов; АВАР — Сергей Карасев.

Перед 5-м туром РПЛ турнирную таблицу с 12 очками возглавляет «Краснодар». Второе место делят «Зенит», «Спартак» и махачкалинское «Динамо» — по 9 очков.