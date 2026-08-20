Танашев назначен на матч «Спартак» — «Зенит», Левников судит игру ЦСКА и «Локомотива»
РФС объявил о назначении арбитров на матчи 5-го тура РПЛ.
Матчи следующего тура РПЛ пройдут с 22 по 24 августа. Главным арбитром на игру между «Спартаком» и «Зенитом», которая пройдет в Москве 23 августа, назначен Инал Танашев. ВАР — Артур Федоров; АВАР — Роман Сафьян.
Кирилл Левников будет работать главным арбитром на матче ЦСКА и «Локомотива». ВАР — Павел Шадыханов; АВАР — Сергей Чебан. Встреча состоится 22 августа.
22 августа
«Факел» — «Оренбург»: судья — Сергей Иванов
Помощники судьи — Андрей Образко, Денис Петров; резервный судья — Игорь Капленков; ВАР — Антон Фролов; АВАР — Иван Абросимов.
«Ахмат» — «Ростов»: судья — Ян Бобровский
Помощники судьи — Максим Гаврилин, Дмитрий Семенов; резервный судья — Михаил Черемных; ВАР — Анатолий Жабченко; АВАР — Владимир Москалев.
ЦСКА — «Локомотив»: судья — Кирилл Левников
Помощники судьи — Дмитрий Ермаков, Андрей Веретешкин; резервный судья — Николай Волошин; ВАР — Павел Шадыханов; АВАР — Сергей Чебан.
23 августа
«Акрон» — «Крылья Советов»: судья — Андрей Прокопов
Помощники судьи — Михаил Иванов, Алексей Ермилов; резервный судья — Олег Гусаков; ВАР — Артем Чистяков; АВАР — Владимир Москалев.
«Динамо» Москва — «Родина»: судья — Евгений Буланов
Помощники судьи — Андрей Болотенков, Денис Березнов; резервный судья — Станислав Матвеев; ВАР — Сергей Цыганок; АВАР — Павел Шадыханов.
«Динамо» Махачкала — «Краснодар»: судья — Василий Казарцев
Помощники судьи — Егор Болховитин, Кирилл Большаков; резервный судья — Матвей Заика; ВАР — Сергей Карасев; АВАР — Вера Опейкина.
«Спартак» — «Зенит»: судья — Инал Танашев
Помощники судьи — Рустам Мухтаров, Дмитрий Сафьян; резервный судья — Никита Новиков; ВАР — Артур Федоров; АВАР — Роман Сафьян.
24 августа
«Балтика» — «Рубин»: судья — Алексей Сухой
Помощники судьи — Алексей Лунев, Александр Богданов; резервный судья — Данил Набока; ВАР — Иван Абросимов; АВАР — Сергей Карасев.
Перед 5-м туром РПЛ турнирную таблицу с 12 очками возглавляет «Краснодар». Второе место делят «Зенит», «Спартак» и махачкалинское «Динамо» — по 9 очков.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|4
|4
|0
|0
|9-4
|12
|
2
|Зенит
|4
|3
|0
|1
|12-2
|9
|
3
|Спартак
|4
|3
|0
|1
|8-4
|9
|
4
|Динамо Мх
|4
|3
|0
|1
|9-6
|9
|
5
|ЦСКА
|4
|2
|2
|0
|4-2
|8
|
6
|Балтика
|4
|2
|0
|2
|6-5
|6
|
7
|Оренбург
|4
|1
|2
|1
|4-6
|5
|
8
|Рубин
|4
|1
|2
|1
|5-6
|5
|
9
|Ростов
|4
|1
|2
|1
|6-5
|5
|
10
|Динамо
|4
|1
|1
|2
|4-6
|4
|
11
|Родина
|4
|1
|1
|2
|7-11
|4
|
12
|Локомотив
|4
|0
|3
|1
|3-4
|3
|
13
|Ахмат
|4
|0
|2
|2
|2-4
|2
|
14
|Крылья Советов
|4
|0
|2
|2
|2-7
|2
|
15
|Акрон
|4
|0
|2
|2
|4-10
|2
|
16
|Факел
|4
|0
|1
|3
|3-6
|1
|22.08
|15:30
|Факел – Оренбург
|- : -
|22.08
|18:00
|Ахмат – Ростов
|- : -
|22.08
|20:15
|ЦСКА – Локомотив
|- : -
|23.08
|13:00
|Акрон – Крылья Советов
|- : -
|23.08
|15:15
|Динамо – Родина
|- : -
|23.08
|17:30
|Динамо Мх – Краснодар
|- : -
|23.08
|20:00
|Спартак – Зенит
|- : -
|24.08
|20:30
|Балтика – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|5
|
|
Александр Соболев
Зенит
|4
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|П
|
|
Виктор Окишор
Динамо
|2
|
|
Натан Гассама
Балтика
|2
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|3
|1
|1
|
|
Эгаш Касинтура
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Джеффри Чинеду
Крылья Советов
|2
|1
|0