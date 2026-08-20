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Судейство

Танашев назначен на матч «Спартак» — «Зенит», Левников судит игру ЦСКА и «Локомотива»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Инал Танашев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

РФС объявил о назначении арбитров на матчи 5-го тура РПЛ.

Матчи следующего тура РПЛ пройдут с 22 по 24 августа. Главным арбитром на игру между «Спартаком» и «Зенитом», которая пройдет в Москве 23 августа, назначен Инал Танашев. ВАР — Артур Федоров; АВАР — Роман Сафьян.

Кирилл Левников будет работать главным арбитром на матче ЦСКА и «Локомотива». ВАР — Павел Шадыханов; АВАР — Сергей Чебан. Встреча состоится 22 августа.

22 августа

«Факел» — «Оренбург»: судья — Сергей Иванов

Помощники судьи — Андрей Образко, Денис Петров; резервный судья — Игорь Капленков; ВАР — Антон Фролов; АВАР — Иван Абросимов.

«Ахмат» — «Ростов»: судья — Ян Бобровский

Помощники судьи — Максим Гаврилин, Дмитрий Семенов; резервный судья — Михаил Черемных; ВАР — Анатолий Жабченко; АВАР — Владимир Москалев.

ЦСКА — «Локомотив»: судья — Кирилл Левников

Помощники судьи — Дмитрий Ермаков, Андрей Веретешкин; резервный судья — Николай Волошин; ВАР — Павел Шадыханов; АВАР — Сергей Чебан.

23 августа

«Акрон» — «Крылья Советов»: судья — Андрей Прокопов

Помощники судьи — Михаил Иванов, Алексей Ермилов; резервный судья — Олег Гусаков; ВАР — Артем Чистяков; АВАР — Владимир Москалев.

«Динамо» Москва — «Родина»: судья — Евгений Буланов

Помощники судьи — Андрей Болотенков, Денис Березнов; резервный судья — Станислав Матвеев; ВАР — Сергей Цыганок; АВАР — Павел Шадыханов.

«Динамо» Махачкала — «Краснодар»: судья — Василий Казарцев

Помощники судьи — Егор Болховитин, Кирилл Большаков; резервный судья — Матвей Заика; ВАР — Сергей Карасев; АВАР — Вера Опейкина.

«Спартак» — «Зенит»: судья — Инал Танашев

Помощники судьи — Рустам Мухтаров, Дмитрий Сафьян; резервный судья — Никита Новиков; ВАР — Артур Федоров; АВАР — Роман Сафьян.

24 августа

«Балтика» — «Рубин»: судья — Алексей Сухой

Помощники судьи — Алексей Лунев, Александр Богданов; резервный судья — Данил Набока; ВАР — Иван Абросимов; АВАР — Сергей Карасев.

Перед 5-м туром РПЛ турнирную таблицу с 12 очками возглавляет «Краснодар». Второе место делят «Зенит», «Спартак» и махачкалинское «Динамо» — по 9 очков.

Источник: РФС
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ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Инал Танашев (судья)
Кирилл Левников
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 4 4 0 0 9-4 12
2
 Зенит 4 3 0 1 12-2 9
3
 Спартак 4 3 0 1 8-4 9
4
 Динамо Мх 4 3 0 1 9-6 9
5
 ЦСКА 4 2 2 0 4-2 8
6
 Балтика 4 2 0 2 6-5 6
7
 Оренбург 4 1 2 1 4-6 5
8
 Рубин 4 1 2 1 5-6 5
9
 Ростов 4 1 2 1 6-5 5
10
 Динамо 4 1 1 2 4-6 4
11
 Родина 4 1 1 2 7-11 4
12
 Локомотив 4 0 3 1 3-4 3
13
 Ахмат 4 0 2 2 2-4 2
14
 Крылья Советов 4 0 2 2 2-7 2
15
 Акрон 4 0 2 2 4-10 2
16
 Факел 4 0 1 3 3-6 1
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22.08 15:30 Факел – Оренбург - : -
22.08 18:00 Ахмат – Ростов - : -
22.08 20:15 ЦСКА – Локомотив - : -
23.08 13:00 Акрон – Крылья Советов - : -
23.08 15:15 Динамо – Родина - : -
23.08 17:30 Динамо Мх – Краснодар - : -
23.08 20:00 Спартак – Зенит - : -
24.08 20:30 Балтика – Рубин - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 4
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
П
Виктор Окишор
Виктор Окишор

Динамо

 2
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 3 1 1
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
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