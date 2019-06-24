Гильерме, Мурило и Смолов присоединились к "Локомотиву" на сборе в Австрии

В тренировочный лагерь "Локомотива" в Австрии прибыли игроки, задействованные в играх национальных сборных и получившие дополнительные дни отдыха перед стартом сезона, информирует официальный сайт клуба.

Первую втягивающую тренировку сегодня провели вратарь Гильерме, защитники Секейра Мурило, Соломон Кверквелия и Мачей Рыбус, полузащитники Алексей Миранчук, Антон Миранчук, Дмитрий Баринов и Хвича Кварацхелия и нападающий Федор Смолов.

Соломон Кверквелия и Федор Смолов остались в тренажерном зале, остальные игроки провели тренировку под руководством Сергея Алексеева.

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