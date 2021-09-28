Гильерме играет за «Локомотив» с травмой. Ему может потребовать операция
Вратарь «Локомотива» Маринато Гильерме испытывает сильную боль в ахилловом сухожилии после каждого матча, утверждает «РБ Спорт».
В понедельник РФС объявил итоговый состав сборной России на предстоящие матчи отборочного раунда чемпионата мира 2022 года с командами Словакии и Словении. Гильерме попал в этот список.
Однако включение голкипера в состав было под вопросом из-за состояния здоровья. После каждого матча у Гильерме воспаляется ахиллово сухожилие, поэтому ему требуются 1-2 дня отдыха без нагрузок.
Для выздоровления эта травма требует операционного вмешательства. Но сейчас провести операцию невозможно, иначе футболист выйдет из строя на 2 месяца. Поэтому иногда Гильерме приходится играть на уколах и через боль.
Дополнительная информация:
https://bookmaker-ratings.ru/news/gilerme-igraet-za-lokomotiv-s-travmoj-emu-nuzhna-operatsiya/
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