Radio Marca: «Валенсия» проявляет интерес к Гонсалесу из «Краснодара»

«Валенсия» заинтересована в защитнике «Краснодара» Джованни Гонсалесе, сообщает Radio Marca.

Как отмечает источник, представители испанского клуба внимательно следят за 31-летним уругвайцем с конца сезона-2025/26.

Гонсалес выступает за «Краснодар» с лета 2024 года. Он провел 62 матча за «быков» во всех турнирах, отметившись 4 результативными передачами. Контракт защитника с российским клубом рассчитан до июня 2027-го.

Ранее футболист уже выступал в чемпионате Испании за «Мальорку». Также он играл за греческие команды «Пеньяроль» и «Ривер Плейт».