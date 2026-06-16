Источник: полузащитник «Динамо» Чавес близок к переходу в «Америку»

Полузащитник московского «Динамо» Луис Чавес перейдет в «Америку», сообщает инсайдерский аккаунт CA1916.

Как отмечает источник, мексиканский клуб согласовал условия личного контракта с 30-летним футболистом и договорился с бело-голубыми по сумме трансфера, осталось только согласовать план выплат.

Чавес присоединился к «Динамо» в 2023 году. Мексиканец провел 64 матча за московскую команду во всех турнирах, забил 7 голов и сделал 6 результативных передач. Его контракт с бело-голубыми рассчитан до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 6 миллионов евро.