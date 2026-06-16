«Рубин» расторг контракт с вратарем Алексеем Кеняйкиным

Голкипер Алексей Кеняйкин покинул «Рубин», сообщила пресс-служба казанского клуба.

Стороны прекратили сотрудничество по обоюдному согласию.

Кеняйкин присоединился к «Рубину» 18 февраля 2026 года. 27-летний голкипер не принимал участия в матчах основной команды. На счету вратаря одна игра за «Рубин-2», в которой он пропустил один гол. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 300 тысяч евро.

В сезоне-2025/26 «Рубин» набрал 43 очка и занял восьмое место в турнирной таблице РПЛ.