Рэпер T-Killah рассказал, как «Локомотив» праздновал победу в Кубке России: «Разбиваются стулья, стекла летят»

Российский рэп-исполнитель Александр Тарасов (T-Killah) в интервью «СЭ» рассказал, как «Локомотив» праздновал победу в Кубке России.

— Расскажи самый лютый алкотрип, связанный со спортсменами?

— Все истории — треш-истории! Они все заканчиваются разными движухами. Но если честно, в последние несколько лет в моем окружении давно такого не происходит. Но я еще помню, когда «Локомотив» выиграл Кубок и я как раз снимал все происходящее для «Дневника Хача». Мы прилетели с командой в Москву и бурно отмечали. Но ничего жесткого не происходило. Ведь все спортсмены очень выносливые. И если им дадут один стаканчик, то одним стаканчиком дело не обходится. Им, чтобы «убраться», надо достаточно много!

— Кто был самый веселый на этой гулянке?

— Блин, я сейчас кого-нибудь «загашу». Я был самый веселый на этой гулянке! Они-то все держат лицо. А мне-то что палиться? Я не спортсмен. Могу с двумя кальянами ходить. Но спорт больших достижений очень суров. И приходится месяцами заниматься! Ведь нужна какая-то разрядка. У нас в России эта разрядка происходит в виде алкоголя. Но не у всех так. Мне нравится, что сейчас молодые ребята больше работают над собой. У них есть яркий пример — Криштиану Роналду, который не то что не употребляет, а даже колу не пьет. Таким и должен быть спортсмен.

— И в завершении темы гулянки «Локо». Расскажи без фамилий, что там происходило?

— Да ничего... Просто разбиваются стулья, стекла летят. Все угорают, прыгают друг у друга на головах. Ну ребята выиграли Кубок. Никто же не отмечает, когда ты занимаешь второе место. Но разрядка конкретная происходит!