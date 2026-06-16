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Суд Амстердама отказал в проведении психиатрической экспертизы экс-футболиста «Спартака» Промеса

Алина Савинова

Пресс-секретарь Апелляционного суда Амстердама Мелисса Зейлстра сообщила, что инстанция отклонила ходатайство адвокатов бывшего нападающего «Спартака» Квинси Промеса о проведении его судебно-психиатрической экспертизы.

12 июня во время предварительного слушания адвокат футболиста, обвиняемого в Нидерландах в нападении с ножом на двоюродного брата и контрабанде наркотиков, заявил, что у спортсмена «наблюдаются серьезные личностные нарушения», а экспертиза должна, в частности, оценить, какое влияние на его психическое состояние оказало задержание в Дубае перед экстрадицией на родину.

«Суд принял к сведению предложение защиты назначить подготовку психолого-психиатрического заключения в отношении обвиняемого, однако не будет назначать такую экспертизу», — цитирует Зейлстру ТАСС.

Кроме этого, она отметила, что все остальные ходатайства защиты Промеса, поданные в ходе предварительного слушания 12 июня, также были отклонены. В том числе суд отказался проводить экспертизу скриншотов, обнаруженных в телефоне одного из фигурантов, и назначать допрос сотрудников правоохранительных органов.

Промес выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 год, а также с 2021-го по 2024-й. Он провел 235 матчей за красно-белых во всех турнирах, забив 114 голов и отдав 59 голевых передач.

Источник: ТАСС
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