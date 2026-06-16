Полузащитник Никита Моцпан покинул «Факел»

Игрок «Факела» Никита Моцпан ушел из команды после завершения контракта, сообщила пресс-служба воронежского клуба.

Футболист выступал за «Факел» с 18 июля 2023 года. В сезоне-2025/26 он принял участие в 27 матчах и отдал 2 результативные передачи. Transfermarkt оценивает стоимость 24-летнего полузащитника в 350 тысяч евро.

В сезоне-2025/26 «Факел» набрал 68 очков, занял второе место в турнирной таблице PARI Первой лиги и вернулся в РПЛ.

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