Батраков женился на экс-футболистке сборной России Подшибякиной

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков и экс-футболистка сборной России Ирина Подшибякина сыграли свадьбу.

Они опубликовали в своих Telegram-каналах одинаковые посты: одно и то же фото с торжественной церемонии, сопровождающееся подписью: «Наш день. Наша история. 16.06.2026».

Об отношениях Батракова и Подшибякиной стало известно летом 2025 года.

21-летний Батраков является воспитанником «Локомотива» и выступает за основную команду московского клуба с 2024-го.

Подшибякиной 5 июля исполнится 31 год. Она завершила игровую карьеру в январе 2024 года и в настоящее время работает в «Локомотиве» в качестве ведущей клубного телевидения.