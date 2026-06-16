«Локомотив» поздравил Батракова и Подшибякину со свадьбой

«Локомотив» поздравил полузащитника Алексея Батракова со свадьбой.

21-летний хавбек женился на экс-футболистке железнодорожников Ирине Подшибякиной.

«Леша + Ира = Семья. От души поздравляем ребят с прекрасным событием! Безграничной любви, гармонии и счастья!» — говорится в сообщении в Telegram-канале клуба.

21-летний Батраков является воспитанником «Локомотива» и выступает за основную команду московского клуба с 2024-го.

Подшибякиной 5 июля исполнится 31 год. Она завершила игровую карьеру в январе 2024 года и в настоящее время работает в «Локомотиве» в качестве ведущей клубного телевидения.