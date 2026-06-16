Смолов объяснил, почему не хочет сравнивать карьеры Акинфеева и Сафонова

Нападающий сборной России Федор Смолов в разговоре с «СЭ» отказался сравнивать карьеры голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева и вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова.

— Есть мнение, что карьера Сафонова уже лучше чем то, что удалось сделать Акинфееву. Согласны?

— Я не хочу сравнивать, потому что Игорь на протяжении всей своей карьеры внес большой вклад в российский футбол и до сих пор продолжает это делать. Матвей выиграл два лучших, самых важных клубных трофея, которые в принципе возможны. Поэтому я думаю, что у Матвея все впереди. Сравнивать бы не хотел. Оба классные вратари, — сказал

В сезоне-2025/26 на счету Сафонова 27 матчей во всех турнирах, 12 из которых он отыграл на ноль. В составе парижан 27-летний голкипер второй год подряд стал обладателем кубка Лиги чемпионов и победителем чемпионата Франции.