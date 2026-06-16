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16 июня, 06:05

Иран сыграл вничью с Новой Зеландией, Мохеби из «Ростова» забил гол

Павел Лопатко
Мохаммад Мохеби и Мехди Гайеди.
Фото Getty Images

Сборная Ирана сыграла вничью со сборной Новой Зеландии в матче 1-го тура групповой стадии финального турнира чемпионата мира-2026 — 2:2.

Новозеландцы дважды выходили вперед — дубль оформил полузащитник Элайджа Джаст (на 7-й и 54-й минутах). Иран оба раза отыгрывался — на 32-й минуте забил защитник Рамин Резаян, а на 64-й минуте — полузащитник Мохаммад Мохеби («Ростов»).

Сборная Новой Зеландии с 1 очком занимает первое место в таблице группы G ЧМ-2026. Сборная Ирана (1 очко) идет на втором месте.

Во 2-м туре Новая Зеландия 22 июня сыграет с Египтом, Иран 21 июня встретится с Бельгией.

Чемпионат мира. Группа G.
16 июня, 04:00. SoFi Stadium (Лос-Анджелес)
Иран
2:2
Новая Зеландия

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