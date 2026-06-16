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16 июня, 12:20

Ленини — о поддержке игроков «Краснодара»: «Перед матчем с Испанией мне писали Кордоба, Батчи»

Игорь Рабинер
Обозреватель

Полузащитник «Краснодара» и сборной Кабо-Верде Кевин Ленини в интервью «СЭ» рассказал о поддержке со стороны одноклубников во время чемпионата мира.

15 июня сборная Кабо-Верде стартовала с ничьей против Испании (0:0) на ЧМ-2026. 29-летний Ленини отыграл весь матч.

— В России вас называют Кевин Ленини. Здесь — Кевин Пина. А как правильно?

— Оба варианта мне нравятся, они верны! Можно называть и так и так. Пина — моя фамилия, а Ленини — второе имя.

— Получили ли какие-то сообщения от ребят из «Краснодара»? Успел кто-то поздравить?

— Видел сообщение от нашего медперсонала. И от ребят из команды приходило, но я еще почти ничего не успел прочитать — столько всего люди написали. Все обязательно посмотрю, как станет поспокойнее.

— А перед турниром кто-то из «Краснодара» давал наставления?

— На самом деле я полностью сконцентрирован на турнире. Перед игрой разговаривал только с самыми близкими — мамой, папой, женой. Но накануне матча писали ребята из «Краснодара». Например, Кордоба и Батчи.

— Тяжело ли было переключиться после плохой концовки в РПЛ на чемпионат мира?

— Нам было тяжело так заканчивать этот сезон. Мы очень много работали, чтобы добиться чего-то, но сложилось так, как сложилось. Это футбол. Когда заканчивается игра, нужно стараться забыть о ней и полностью концентрироваться на следующей, как бы это ни было сложно.

— Кто из «Краснодара» больше всего помог вам оказаться на чемпионате мира?

— Все. И благодарю каждого, кто помогал мне. Кто-то подсказывал, кто-то конкретно помогал какими-то действиями, совместной работой. Но все приложили к этому руку. Не хочу говорить о ком-то одном, хочу обо всех, — сказал Ленини «СЭ».

В следующем матче группового турнира чемпионата мира Кабо-Верде 22 июня сыграет против Уругвая.

Кевин Ленини и&nbsp;Возинья.«Возинья для Кабо-Верде — все равно что Лев Яшин для России!» Эксклюзив с Ленини после ничьей с Испанией

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