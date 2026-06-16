«Ахмат» со счетом 6:0 разгромил «Космос» в первом матче на летних сборах

«Ахмат» в товарищеском матче разгромил химкинский «Космос» — 6:0.

Дубль у грозненцев оформил Эгаш Касинтура. По голу забили Эральд Максути, воспитанник «Зенита» Алексей Касаджиков, находящийся на просмотре, и Исмаэл Силва. В концовке подмосковная команда забила еще один мяч в свои ворота.

Товарищеский матч

«Ахмат» (Грозный) — «Космос» (Московская область) — 6:0 (3:0)

Голы: Максути, 20 (1:0), Касинтура, 24 — с пенальти (2:0), Касаджиков, 41 (3:0), Касинтура, 46 (4:0), Исмаэл, 77 (5:0), автогол, 86 (6:0)