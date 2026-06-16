Рахманович близок к продлению контракта с «Крыльями Советов» на два года

Как стало известно «СЭ», полузащитник Амар Рахманович близок к продлению контракта с «Крыльями Советов» на два года. Стороны обсуждают последние детали нового соглашения.

Босниец в сезоне-2025/26 провел за самарскую команду 29 матчей, забил 6 голов и отдал 1 голевую передачу. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 32-летнего игрока в 750 тысяч евро.

По итогам чемпионата России-2025/26 «Крылья Советов» с 32 очками заняли 11-е место в турнирной таблице.