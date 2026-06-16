Рассказов подписал двухлетний контракт с «Крыльями» с выкупом в 100 миллионов рублей

Как стало известно «СЭ», российский защитник Николай Рассказов подписал двухлетний контракт с самарскими «Крыльями Советов», за которые выступает с 2023 года.

По новому соглашению 28-летний футболист будет зарабатывать 4 миллиона рублей в месяц. В контракте прописана выкупная сумма трансфера игрока, которая составляет 100 миллионов рублей. Самарский клуб объявит о заключении договора с игроком в ближайшее время.

Летом Рассказовым, чей контракт с «Крыльями» закончился, интересовались московские «Локомотив» и «Динамо». Однако по различным причинам переход в эти клубы не состоялся. Футболист принял решение остаться в «Крыльях Советов», которые сделали предложение о продлении еще зимой, и работать с новым тренером команды Сергеем Булатовым. При этом самарцы изначально предлагали игроку подписать четырехлетний контракт, но в итоге стороны договорились о двухлетнем соглашении.

Рассказов является воспитанником «Спартака», за который выступал с 2017 по 2022 год. В начале 2023 года он подписал контракт с «Крыльями Советов». В сезоне-2025/26 Рассказов сыграл в 26 матчах РПЛ, забив 1 гол и отдав 4 голевые передачи.