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16 июня, 09:24

Мохеби стал первым игроком в истории «Ростова», забившим на чемпионате мира

Игнат Заздравин
Корреспондент

Полузащитник «Ростова» Мохаммад Мохеби отметился голом в матче сборной Ирана против Новой Зеландии (2:2) в 1-м туре группового турнира ЧМ-2026.

27-летний вингер отличился на 64-й минуте и принес своей команде ничью.

Мохеби стал первым игроком в истории «Ростова», который забил гол на чемпионате мира, сообщает Opta Sports. Также он стал первым иностранцем из РПЛ с 2018 года, забившим на ЧМ, после экс-защитника «Краснодара» Андреаса Гранквиста.

Гол Мохаммада Мохеби в&nbsp;матче ЧМ-2026 Иран&nbsp;&mdash; Новая Зеландия (2:2).Мохеби из «Ростова» забил, Уругвай оступился, расистский скандал: главное за ночь 16 июня на ЧМ-2026

Во 2-м туре группового турнира ЧМ-2026 Иран 21 июня сыграет с Бельгией.

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Источник: Opta Sports
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