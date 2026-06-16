«Зенит» объявил об уходе Дурана

«Зенит» объявил о том, что нападающий Джон Дуран покидает клуб.

Сине-бело-голубые приняли решение не продлевать аренду 22-летнего колумбийца. Форвард возвращается в «Аль-Наср».

«Зенит» желает нападающему успехов на футбольном поле и за его пределами», — говорится в заявлении сине-бело-голубых в Telegram-канале.

Дуран играл за «Зенит» с 9 февраля 2026-го. На его счету девять матчей за команду, в которых он забил два гола.

Ранее нападающий играл в «Астон Вилле» (Англия), «Фенербахче» (Турция), «Энвигадо» (Колумбия) и «Чикаго Файр» (США).