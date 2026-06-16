Полузащитник «Ростова» Байрамян перейдет в «Урал»

Полузащитник сборной Армении Хорен Байрамян покинет «Ростов» и продолжит карьеру в «Урале», сообщает «РБ Спорт».

Контракт 34-летнего игрока с «Ростовом» заканчивается 30 июня 2026 года. Стороны не стали активировать опцию продления соглашения.

По данным источника, руководство «Ростова» предложило Байрамяну продолжить карьеру на клубной работе. Полузащитник предпочел поиграть еще минимум один сезон. Он рассмотрел несколько вариантов из PARI Первой лиги и решил подписать контракт с «Уралом».

В сезоне-2025/26 Байрамян принял участие в 15 матчах «Ростова» и забил один гол. Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 300 тысяч евро.