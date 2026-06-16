Защитник «Оренбурга» Муфи перешел в «Балтику»

«Балтика» объявила о переходе защитника «Оренбурга» Фахда Муфи.

Футболист подписал контракт до 30 июня 2028 года. Портал Transfermarkt оценил сумму сделки в 500 тысяч евро.

Муфи играл за «Оренбург» с августа 2025 года. На счету 30-летнего марокканца 25 матчей за российскую команду, в которых он забил один гол и сделал один результативный пас.

Ранее Муфи играл в «Хайдуке» (Хорватия), «Портимоненсе» и «Тонделе» (Португалия) и «Седане» (Франция). Игрок является воспитанником «Лиона».