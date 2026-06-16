Лучший бомбардир Второй лиги Мелекесцев находится на просмотре в «Балтике»

Как стало известно «СЭ», нападающий «Текстильщика» Тимур Мелекесцев находится на просмотре в «Балтике». Помимо калининградцев интерес к 24-летнему нападающему проявляют клубы Первой лиги.

В завершившемся сезоне Мелекесцев провел 37 матчей, забил 17 голов и сделал 7 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 300 тысяч евро.

Ранее Мелекесцев занимался в академиях «Краснодара», ЦСКА и московского «Динамо». Также он выступал за «Урожай», чешский «Словацко», махачкалинское «Динамо», «Аланию», белорусский «Энергетик-БГУ», «Сатурн», «Торпедо» и «Форте» из Таганрога.

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