Уругвай ушел от поражения в матче с Саудовской Аравией на чемпионате мира
Сборная Саудовской Аравии сыграла вничью с Уругваем в американском Майами в матче 1-го тура групповой стадии финального турнира чемпионата мира-2026 — 1:1.
На 41-й минуте счет открыл защитник саудовской команды Абдулела Аль-Амри. На 80-й минуте полузащитник Максимилиано Араухо забил ответный гол.
Уругвай занимает первое место в таблице группы H ЧМ-2026 с 1 очком. Саудовская Аравия (1 очко) идет на втором месте.
Во 2-м туре Уругвай 22 июня сыграет с Кабо-Верде, Саудовская Аравия встретится с Испанией 21 июня.
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