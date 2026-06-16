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16 июня, 03:08

Уругвай ушел от поражения в матче с Саудовской Аравией на чемпионате мира

Павел Лопатко
Фото Global Look Press

Сборная Саудовской Аравии сыграла вничью с Уругваем в американском Майами в матче 1-го тура групповой стадии финального турнира чемпионата мира-2026 — 1:1.

На 41-й минуте счет открыл защитник саудовской команды Абдулела Аль-Амри. На 80-й минуте полузащитник Максимилиано Араухо забил ответный гол.

Уругвай занимает первое место в таблице группы H ЧМ-2026 с 1 очком. Саудовская Аравия (1 очко) идет на втором месте.

Во 2-м туре Уругвай 22 июня сыграет с Кабо-Верде, Саудовская Аравия встретится с Испанией 21 июня.

Чемпионат мира. Группа H.
16 июня, 01:00. Hard Rock Stadium (Майами)
Саудовская Аравия
1:1
Уругвай

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