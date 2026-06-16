Полузащитник Тимофеев покинул «Локомотив»

«Локомотив» объявил об уходе полузащитника Артема Тимофеева.

У 32-летнего россиянина закончился срок соглашения с железнодорожниками.

Тимофеев играл за «Локомотив» с июля 2024 года. Он провел за команду 25 матчей, забил один гол и сделал один результативный пас.

Ранее хавбек играл в «Ахмате», «Крылья Советов» и «Спартаке».