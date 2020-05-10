Геркус удивлен различиями данных по коронавирусу в Москве и в Петербурге

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус не находит объяснения существенной разнице в данных по заражению коронавирусом в Москве и в Санкт-Петербурге.

«Чем больше проходит времени, тем страннее (страньше?) выглядит сравнение данных по Москве и Санкт-Петербургу, — написал Геркус в Twitter. — На сегодня всего: Москва 109 740 выявленных, Петербург — 7 404. В Москве умерли 1068, в Санкт-Петербурге — 53. Есть этому разумные объяснения?»

Чем больше проходит времени, тем страннее (страньше?) выглядит сравнение данных по Москве и Санкт-Петербургу



На сегодня всего:



Мск 109,740 выявленных

СПб 7,404



Мск 1,068 умерло

СПб 53



Есть этому разумные объяснения? — Илья Геркус (@ilgerkus) May 10, 2020

По данным Роспотребнадзора, за последние сутки в России выявлено 11 012 новых случаев коронавируса в 83 регионах. Зафиксировано 88 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 2390 человек.

Наибольший прирост зараженных — в Москве (5 551 человек), Московской области (1 133), Санкт-Петербурге (414), Нижегородской области (262) и Свердловской области (139).

Всего на день 10 мая в России выявлено 209 688 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 1915 летальных исходов, выздоровели 34 306 человек.