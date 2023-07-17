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Орлов: «ЦСКА и «Локо» — главные конкуренты «Зенита». «Спартаку» нужны два центральных защитника»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Футболист Вильмар Барриос
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» порассуждал о чемпионской гонке в предстоящем сезоне РПЛ.

— Нас ждет интересная чемпионская гонка. На мой взгляд, ЦСКА и «Локомотив» — главные конкуренты «Зенита». «Динамо»? Пока не готов прогнозировать, как сработает Личка. «Спартак»? Осенью красно-белые показывали, что способны замахнуться на золото, а вот весной просели. У «Спартака» многое зависит от селекции. В последние годы москвичи допускали в этом плане серьезные проколы. Ведь красно-белым нужен сильный центральный защитник. Я бы сказал — даже два центральных защитника!

Ну и потом, мы не знаем, как вся это история с Промесом скажется на голландце... Проблемы есть, однако команду Абаскаля точно не стоит сбрасывать со счетов. «Краснодар» может преподнести сюрприз. У «быков» приличный подбор исполнителей, Ивич ставит симпатичный футбол. Ну и Карпин с «Ростовом», конечно, будет отбирать очки у грандов, — сказал «СЭ» Орлов.

Марио Фернандес. «Зенит» все сделал корректно. Цап-царап — это не про Семака". Орлов — о переходе Марио Фернандеса

РПЛ
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Геннадий Орлов
21
6
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«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
3
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
4
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
5
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
6
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
7
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
8
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
9
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
10
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
11
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
12
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
13
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
14
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
15
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
16
 Балтика 0 0 0 0 0-0 0
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21.07 19:00
Динамо – Краснодар
 - : -
22.07 13:00
Урал – ЦСКА
 - : -
22.07 15:15
Пари НН – Зенит
 - : -
22.07 17:30
Локомотив – Рубин
 - : -
22.07 20:00
Ахмат – Кр. Советов
 - : -
23.07 17:30
Спартак – Оренбург
 - : -
23.07 20:00
Ростов – Факел
 - : -
23.07 20:00
Сочи – Балтика
 - : -
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