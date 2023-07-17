Орлов: «ЦСКА и «Локо» — главные конкуренты «Зенита». «Спартаку» нужны два центральных защитника»
Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» порассуждал о чемпионской гонке в предстоящем сезоне РПЛ.
— Нас ждет интересная чемпионская гонка. На мой взгляд, ЦСКА и «Локомотив» — главные конкуренты «Зенита». «Динамо»? Пока не готов прогнозировать, как сработает Личка. «Спартак»? Осенью красно-белые показывали, что способны замахнуться на золото, а вот весной просели. У «Спартака» многое зависит от селекции. В последние годы москвичи допускали в этом плане серьезные проколы. Ведь красно-белым нужен сильный центральный защитник. Я бы сказал — даже два центральных защитника!
Ну и потом, мы не знаем, как вся это история с Промесом скажется на голландце... Проблемы есть, однако команду Абаскаля точно не стоит сбрасывать со счетов. «Краснодар» может преподнести сюрприз. У «быков» приличный подбор исполнителей, Ивич ставит симпатичный футбол. Ну и Карпин с «Ростовом», конечно, будет отбирать очки у грандов, — сказал «СЭ» Орлов.
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1
|Зенит
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2
|ЦСКА
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|0-0
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3
|Спартак
|0
|0
|0
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|0-0
|0
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4
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Балтика
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|21.07
|19:00
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Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|13:00
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Урал – ЦСКА
|- : -
|22.07
|15:15
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Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|17:30
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Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
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Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|17:30
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Спартак – Оренбург
|- : -
|23.07
|20:00
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Ростов – Факел
|- : -
|23.07
|20:00
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Сочи – Балтика
|- : -