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Сегодня, 21:33

Джанаев может продолжить карьеру в «Балтике»

Артем Бухаев
Корреспондент
Константин Белов
Корреспондент
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Сослан Джанаев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Как стало известно «СЭ», «Балтика» интересуется экс-вратарем сборной России Сосланом Джанаевым. Последним клубом игрока был «Сочи», который он покинул по истечении срока контракта в начале июня.

Также «Балтика» рассматривает вариант с подписанием контракта с вратарем «Тобола» Иваном Коноваловым. Ранее «СЭ» сообщал об интересе к нему российских клубов.

36-летний Джанаев выступал за «Сочи» с 2019 года. Он провел 71 матч за команду, пропустил 89 мячей и 23 раза отстоял на ноль.

В январе 2022 года Коновалов ушел из «Рубина» в шотландский «Ливингстон». В феврале 2023 года 28-летний россиянин отправился в «Тобол», в составе которого провел 17 матчей, пропустил 17 голов и отыграл 6 встреч на ноль.

Иван Коновалов
Сослан Джанаев
ФК Балтика
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