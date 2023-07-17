Джанаев может продолжить карьеру в «Балтике»
Как стало известно «СЭ», «Балтика» интересуется экс-вратарем сборной России Сосланом Джанаевым. Последним клубом игрока был «Сочи», который он покинул по истечении срока контракта в начале июня.
Также «Балтика» рассматривает вариант с подписанием контракта с вратарем «Тобола» Иваном Коноваловым. Ранее «СЭ» сообщал об интересе к нему российских клубов.
36-летний Джанаев выступал за «Сочи» с 2019 года. Он провел 71 матч за команду, пропустил 89 мячей и 23 раза отстоял на ноль.
В январе 2022 года Коновалов ушел из «Рубина» в шотландский «Ливингстон». В феврале 2023 года 28-летний россиянин отправился в «Тобол», в составе которого провел 17 матчей, пропустил 17 голов и отыграл 6 встреч на ноль.
Положение команд
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Зенит
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|0
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|0
|0-0
|0
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2
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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3
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Балтика
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
Результаты / календарь
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30 тур
|21.07
|19:00
|
Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|13:00
|
Урал – ЦСКА
|- : -
|22.07
|15:15
|
Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|17:30
|
Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
|
Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|17:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|23.07
|20:00
|
Ростов – Факел
|- : -
|23.07
|20:00
|
Сочи – Балтика
|- : -
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