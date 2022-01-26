Чепчугов о завершении карьеры: «Я нужен миру»

Бывший вратарь ЦСКА и «Енисея» Сергей Чепчугов заявил, что завершает футбольную карьеру.

— Сергей, вы приняли решение завершить футбольную карьеру?

— Да. Я нужен миру, — приводит слова Чечугова «РБ Спорт».

Последним клубом 36-летнего вратаря стал «Енисей-2».

36-летний Чепчугов выступал за ЦСКА, «Ригу», «Енисей» и «Сибирь». Чепчугов — трехкратный чемпион России. По два раза он выигрывал Кубок и Суперкубок страны.