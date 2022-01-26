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Сегодня, 16:25

Чепчугов о завершении карьеры: «Я нужен миру»

Бывший голкипер ЦСКА сообщил о завершении карьеры
Иван Шитик
Корреспондент
Сергей Чепчугов.
Фото Instagram

Бывший вратарь ЦСКА и «Енисея» Сергей Чепчугов заявил, что завершает футбольную карьеру.

— Сергей, вы приняли решение завершить футбольную карьеру?

— Да. Я нужен миру, — приводит слова Чечугова «РБ Спорт».

Последним клубом 36-летнего вратаря стал «Енисей-2».

36-летний Чепчугов выступал за ЦСКА, «Ригу», «Енисей» и «Сибирь». Чепчугов — трехкратный чемпион России. По два раза он выигрывал Кубок и Суперкубок страны.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/sergej-chepchugov-ya-zavershayu-kar-eru-futbolista-ya-nuzhen-miru/
Сергей Чепчугов
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2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
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Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 16:30
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 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
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Артем Дзюба

Артем Дзюба

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Матео Кассьерра

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П
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