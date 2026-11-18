«Серег, ты чего лупишь ногой по стене?!» — «Бью, потому что я — защитник!» Горлуковичу — 65!

18 ноября исполнилось 65 лет бывшему защитнику «Спартака», сборных СССР и России Сергею Горлуковичу.

«СЭ» собрал яркие высказывания о знаменитом Деде.

Дорога жизни и смерти

Георгий Ярцев, бывший главный тренер «Спартака»:

— Кто-то говорил, что Сергей не очень дружил с режимом. Им я отвечу простым примером: за все время, что я с ним работал, у меня ни разу не было к нему претензий!

Когда Горлукович прихварывал, я отправлял его вместе с другими ребятами, не полностью готовыми к игре, на дорогу «жизни и смерти». Это была ухабистая тропа через лес, на поляну, где ребята занимались отдельно. Иногда их сопровождал Виктор Сергеевич Самохин. Но когда я доверял молодежь Горлуковичу, у меня к нему не было ни одного вопроса!

— Бежите туда, там делаете разминку и прибегаете назад. Вот тебе 45 минут. Понял?

— Понял.

— Тогда вперед!

Вне поля — спокойный, тихий человек

Александр Ширко, бывший нападающий «Спартака»:

— Вне поля он всегда был сам по себе. Спокойный, тихий человек, который сам себе на уме. Любил ходить в баню, хлестаться вениками. Но на поле проявлял лидерские качества, встряхивал нас, молодежь, делал это в жесткой форме. Мы знали, какой он в быту, потому воспринимали на поле все спокойно. Он не проводил обучение, скорее подсказывал в злой, агрессивной форме. Это были эпизоды, когда нужно было сосредоточиться и собраться.

Фото Дмитрий Солнцев, архив «СЭ»

Выпивка, болоньевый костюм, баня

Артем Безродный, бывший нападающий «Спартака»:

— В первый день подхожу к столу, где витамины разложены, и вижу Горлуковича. Хотел было «здрасьте» сказать, но он опередил: «Ну что, Малый, вернулся, га-га-га! Будем тебя перевоспитывать, га-га-га!»

Я еще на поле не ступил, а уже страшно. Все молодые боялись Горлуковича: смотрел исподлобья, рявкал бывало. Из бани всех выпаривал.

Как? Заливает в бадью литр масла — и на верхней полке растягивается, как кот. Жар невыносимый: ребята пересаживаются на нижние полки, но уже через полминуты выбегают. А Дедушке все нипочем — лежит, кости греет.

— Выпивали вместе?

— Нет, что вы! Он сам. После этого дела Дедушка с утречка надевал болоньевый костюм, бегал в интенсивном режиме, а потом направлялся в заранее натопленную баню.

Слышал, жена Горлуковича однажды пожаловалась Есауленко: дескать, Сережа выпивает, повлияйте на него. Есауленко — к Горлуковичу. Но он его, можно сказать, сразу отшил.

«Я свое дело делаю?» — «У тренеров никаких претензий». — «Тогда в чем проблема? Какое вам дело до моей личной жизни?»

«Хорошо, что ты один пришел. Меня жена тоже отпустила!»

Анатолий Канищев, бывший нападающий «Спартака»:

— Моим самым близким товарищем в «Спартаке» стал Сергей Горлукович. Жили в одном номере. Отношение к Горлуковичу в команде было разное. Молодые побаивались. А Ярцев считал героем — назначил капитаном.

Золото-1998 мы отмечали в ресторане «Ангара». Серега выглядел расстроенным — чувствовал, наверное, что дело идет к расставанию со «Спартаком».

«Ты один? — спросил он меня перед банкетом. — Хорошо, что один. Меня жена тоже отпустила. Сто грамм разрешила». И обращается к официантке: «Коньяку принесите». Одна бутылка, другая, Серега по рюмкам разливает. Сто граммов умножить на ...дцать.

Ближе к концу к нам на огонек заехал Ребров из киевского «Динамо». Горлукович при виде киевлянина перевозбудился, начал его учить, как правильно в футбол играть. Я потом не мог его успокоить, чтобы отправить домой.

У гардероба Серега несколько раз влупил по стене ногой. «Серег, ты чего бьешь по стене?!» — «Бью, потому что я — защитник!»

В 1998-м игрок стартового состава «Спартака» за участие в победном матче получал тысячу долларов, вышедший на замену — пятьсот. После продажи Аленичева в «Рому» премиальные для основной обоймы резко подняли, кажется, до пяти тысяч, и одновременно с этим Романцев посадил меня в запас, предпочитая ставить Ширко.

Надо отдать должное спартаковскому правилу: с игроками, которые не проходили в состав, основа делилась. За сбор и распределение этих денег отвечал Илья Цымбаларь. Как-то раз он протягивает Горлуковичу 600 долларов, а Серега почему-то обиделся. Собрал купюры и пошел к Романцеву. Положил их на стол и говорит: «Хочу вернуть вам, Олег Иваныч, 600 долларов. Я не играл и этих денег не заслужил». — «Сергей, не я тебе их давал, верни тому, от кого принял». Серега ушел, а деньги так и остались у Романцева.

Фото Дмитрий Солнцев, архив «СЭ»

Даже на бетоне тренировался на шипах

Андрей Тихонов, бывший полузащитник «Спартака»:

— Дриблинг Горлуковича в матче с «Интером»? Он никогда не пытался обыгрывать. Это просто случайно получилось. Он двоих просто смял, втоптал их в землю и заработал угловой.

Я один раз на тренировке бил по мячу и наступил ему на ногу. Он побежал за мной. Даже на бетоне он тренировался на шипах. Титов с Аленичевым смотрели и ржали. Он прыгнул под меня. Хорошо, я ноги поднял.

Ленивых не любил

Егор Титов, бывший полузащитник «Спартака»:

— Дед был ярок в том «Спартаке». Наверное, он всегда был таким. Но я бы начал не с внешних проявлений, а с профессиональных качеств. Первое — это требовательность к себе. Он начинал с себя. Второе — не любил ленивых, быстренько их перевоспитывал. Третье, четвертое, пятое — это тоже достоинства. Огромная заслуга Горлуковича заключается в том, что мы стали чемпионами в 1996 году. Никогда не забуду его гол в девятку «Ростсельмашу», что позволило нам бороться за золото. Возможно, без того гола не случилось бы последующих чемпионств «Спартака». Молодежь получила заряд уверенности. Дед помог нам в становлении.

Просил сделать один звоночек. На четыре часа...

Дмитрий Аленичев, бывший полузащитник «Спартака»:

— Очень необычный человек, надо сказать.

Мы с ним иногда жили в одном номере на выездах. У Горлуковича была привычка — засыпать под звук телевизора. Без этого — никак. Я однажды попытался телевизор выключить, а он в этот момент проснулся и как гаркнет: «Ты чего делаешь, молодой?!» Пришлось включить опять. Я был в шоке.

Еще он приходил и забирал у меня телефон. Тогда только появились первые мобильники. Я купил, а у него не было. Он приходил ко мне с просьбой сделать один звоночек. А потом этот «звоночек» продолжался часа четыре. И, разумеется, не платил ничего — это было в порядке вещей (улыбается). В комнате, закрывшись, он мог говорить бесконечно долго, как это кому-то ни покажется странным.

Сам Горлукович — трудяга, каких поискать, профессионал высшей марки. Правда, коньячок любил. Мог выпить бутылку (причем не с нами, а где-то сам по себе) после игры, но наутро приезжал раньше всех на базу, напяливал дополнительную одежду и с остервенением бегал, выгонял из себя выпитое накануне.

Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Достает бутылку самогона: «Это вам презент от моего отца»»

Юрий Семин, бывший главный тренер «Локомотива»:

— Как снег на голову на меня свалился Сергей Горлукович, ставший потом лидером «Локомотива», олимпийским чемпионом, игроком сборной. Часов в пять утра в моей квартире раздался звонок. Передо мной — молодой человек с внешностью зэка: «Я приехал к вам играть». А я не могу понять, кто это. Пустил его на кухню, он достает бутылку самогона: «Это вам презент от моего отца».

Поселили его на базе. Спрашиваю как-то: «Сергей, не надоело здесь? Может, снять тебе квартиру?» А он в ответ: «Не уеду отсюда. Пока не дадите мне собственную квартиру, буду постоянно мозолить вам глаза». Но играл он так, что квартиру заслужил быстро.

Отказался от премиальных за победу на Олимпиаде

Гаджи Гаджиев, бывший тренер олимпийской сборной СССР 1988 года :

— Что мы получи ли за победу на Олимпиаде? До этого даже разговора о деньгах не было. Никто не задумывался, сколько и за что заплатят. 500 долларов или инвалютных рублей тогда давали за победу и 3000 — за чемпионство. В сумме набегало 6000 долларов. К финалу мы готовились на корабле и туда же вернулись после матча. С игроками рассчитались сразу.

В процессе вечера к нам в каюту на корабле зашел немножко выпивший Горлукович, вытащил пачку денег и положил на стол: «Это ваши деньги». Думаю, таким образом Сергей хотел отблагодарить наш штаб за доверие. До Олимпиады он толком и не играл в сборной и уже по ходу турнира заменил на позиции центрального защитника Склярова. Максимыч, Сальков, на него прикрикнул: «Ну-ка забери свои деньги и быстро отсюда!»

Голевой пас в финале Олимпиады

Юрий Савичев, бывший нападающий олимпийской сборной СССР 1988 года , автор победного гола в ворота Бразилии:

— Напомните, кто из защитников выбивал мяч от ворот, когда вы забили?

— Серега Горлукович. Там отдельная история. Димка Харин не выбивал, в основном это делал Гела Кеташвили. А в тот момент... Горлук потом признался, что сказал: «Гел, ты уже устал, даже за центр не бьешь, давай я подальше вынесу». Тот уступил.

Фото Алексей Иванов, архив «СЭ»

Диди и Дада

Василий Березуцкий, бывший защитник «Торпедо-ЗИЛ»:

— Потрясающий человек. Я слышал много баек о том, что он невероятно жестит. Но к нам с Лешей (братом. — Прим. «СЭ» ) он в «Торпедо» относился всегда нормально. Дал нам прозвища. Одного из нас называл Диди, а второго — Дада. Мол, мы два бразильца... Ну а как я мог возразить?

Серега нам вообще никогда не пихал! Просто , когда мы теряли мяч, сразу включались и вступали в отбор. Мы как-то играли на сборах. Я слева в обороне, Леха — справа, а Горлукович по центру. И Сергей нам четко сказал: «Так, вот я тут в центре стою, никуда не хожу, тебе и тебе подсказываю, что делать. Если мяч до меня долетит — все, вам хана!»

Мяч до него не долетал (улыбается).

«Жестче тренера не видел»

Виктор Файзулин, бывший полузащитник «СКА-Хабаровска»:

— Жестче тренера я не видел — мог на 30-й минуте троих сразу поменять! Был у нас такой парень Семенов, так он у Горлуковича вообще «любимчиком» был. Говорил ему перед игрой: « Андрей , я тебе десять минут даю — ты должен что-то показать».

Человек весь в мыле бегал, но спустя пять минут тренер говорил запасному: «Готовься, сейчас выйдешь». И на 13-й минуте действительно Семенова меняли.

Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Если нападающий коснется мяча, ты у меня сядешь!»

Андрей Семенов, бывший защитник «СКА-Хабаровска»:

— В «СКА-Энергии» Сергей Вадимович учил: «Если нападающий коснется мяча, ты у меня сядешь». Так я оказался в запасе уже во втором туре — просидел на скамейке матчей десять. Как только чужой нападающий открывался под передачу, наши защитники в него прыгали. Сергей Вадимович был доволен. И действительно — команда играла очень надежно. Но потом кого-то дисквалифицировали — выпустили меня.

К тому моменту я уже понял, как нужно действовать. Стал играть более настырно, жестко — это полезные и нужные качества. Такие же, как, например, умение сделать первый пас. Если защитник ими обладает, это уже 80 процентов успеха.

«Доктор, уноси с поля!»

Иван Старков, бывший защитник «СКА-Хабаровска»:

— У нас были упражнения один в один. И все становились в конец очереди, потому что защитники били по ногам грубо. Если защитников обыграть, Горлукович на них орал. Если упадешь после стыка — на тебя не обратят внимания, даже если идет кровь. Максимум попросят врачей унести с поля.

В первый же день в Турции я вышел поиграть в квадрат, засунул кому-то между ног и сразу получил. Услышал крик Горлуковича: «Доктор, уноси его с поля ! » Понял, что здесь так. В шесть утра подъем, нагрузки нереальные, бег по песку. Советская подготовка на убой.

— В жизни Сергей совсем другой человек?

— Это правда. Добродушный и веселый. После матчей могли заехать в пивнушку, пообщаться.