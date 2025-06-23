Футбол
23 июня, 13:00

Асхабадзе — о 18 командах в РПЛ: «Большие клубы будут против»

Виталий Айрапетов
Корреспондент

Генеральный директор «Факела» Роман Асхабадзе в интервью «СЭ» порассуждал о возможном расширении РПЛ до 18 команд.

— Как относитесь к идее расширения премьер-лиги до 18 команд?

— С учетом того что Россия не играет в еврокубках, я бы поддержал эту идею. Сейчас много клубов ФНЛ по своей инфраструктуре соответствуют уровню премьер-лиги. «Факел» — один из них. Мы показали и доказали, что, прежде чем ставить какую-то задачу, нужно сперва решить инфраструктурные вопросы. Есть «Урал», «Оренбург», «Балтика», которая уже вышла. Так что тема расширения премьер-лиги до 18 команд как минимум заслуживает обсуждения. При этом я знаю, что большие клубы будут против этой инициативы.

Роман Асхабадзе.

РПЛ
ФК Факел (Воронеж)
Роман Асхабадзе
Смолов: «На сегодняшний день работа в политической сфере не интересна»
«Зенит», ЦСКА и «Спартак» пока в тени. «Краснодар», «Динамо» и «Локо» рулят. Колонка Казакова о трансферном рынке РПЛ
Синяев: «Торпедо» предоставило все документы, подтверждающие финансовые гарантии для участия в РПЛ»
Савичев: «Хочется приносить и дальше пользу «Акрону», он стал для меня родным»
Вратарь ЦСКА Шайхутдинов перешел в ульяновскую «Волгу»
Тедеев: «Савичев — большой профессионал, всецело оправдывающий свой статус в «Акроне»
  • Denizzz77

    инфраструктурные вопросы решили. теперь нужно выгнать из клуба асхабадзе и самедова и всё будет хорошо

    23.06.2025

  • Степочкин

    Да кто против? Но на кой нужны клубы без инфраструктуры? На чем они будут зарабатывать? Играть на огородах и синтетике? Опять же уровень игроков сомнительный, они больше будут ломать игроков топовых команд, нежели играть. У них слово "играть" как бороться на ковре в дзюдо, там с техникой и качеством игры проблемы. "Борьбу" на поле они по-другому воспринимают, слишком буквально.

    23.06.2025

  • Gordon

    Ещё один... Какая разница, играем мы в еврокубках или нет? У нас и на 16 команд, соответствующих регламенту, плохо набирается. Или мало "Жемчужины", "Сатурна", "Амкара", "Химок" и пр.? Или этой клоунады с Нижним?

    23.06.2025

    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 ЦСКА 10 6 3 1 19-8 21
    2
    		 Локомотив 10 5 5 0 21-13 20
    3
    		 Краснодар 10 6 2 2 20-7 20
    4
    		 Зенит 10 5 4 1 20-9 19
    5
    		 Спартак 10 5 3 2 17-14 18
    6
    		 Балтика 10 4 5 1 13-6 17
    7
    		 Динамо 10 4 3 3 15-12 15
    8
    		 Ахмат 10 4 3 3 14-11 15
    9
    		 Рубин 10 4 3 3 13-15 15
    10
    		 Кр. Советов 10 3 3 4 16-19 12
    11
    		 Ростов 10 2 4 4 8-12 10
    12
    		 Динамо Мх 10 2 4 4 5-11 10
    13
    		 Оренбург 10 1 4 5 13-21 7
    14
    		 Акрон 10 1 4 5 12-17 7
    15
    		 Пари НН 10 2 0 8 8-20 6
    16
    		 Сочи 10 0 2 8 5-24 2
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    4.10 13:00
    Акрон – Зенит
    		 - : -
    4.10 15:15
    Рубин – Кр. Советов
    		 - : -
    4.10 17:30
    Краснодар – Ахмат
    		 - : -
    4.10 19:45
    Динамо – Локомотив
    		 - : -
    5.10 12:00
    Оренбург – Ростов
    		 - : -
    5.10 14:15
    Сочи – Пари НН
    		 - : -
    5.10 16:30
    ЦСКА – Спартак
    		 - : -
    5.10 19:00
    Балтика – Динамо Мх
    		 - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков

    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 8
    Мирлинд Даку

    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 8
    Максим Глушенков

    Максим Глушенков

    Зенит

    		 6
    П
    Эдуард Сперцян

    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 8
    Зелимхан Бакаев

    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    Николай Рассказов

    Николай Рассказов

    Крылья Советов

    		 4
    И К Ж
    Диего Коста

    Диего Коста

    Краснодар

    		 9 1 2
    Лечи Садулаев

    Лечи Садулаев

    Ахмат

    		 10 1 2
    Ярослав Крашевский

    Ярослав Крашевский

    Пари Нижний Новгород

    		 3 1 1
    Вся статистика

