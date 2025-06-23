Асхабадзе — о 18 командах в РПЛ: «Большие клубы будут против»

Генеральный директор «Факела» Роман Асхабадзе в интервью «СЭ» порассуждал о возможном расширении РПЛ до 18 команд.

— Как относитесь к идее расширения премьер-лиги до 18 команд?

— С учетом того что Россия не играет в еврокубках, я бы поддержал эту идею. Сейчас много клубов ФНЛ по своей инфраструктуре соответствуют уровню премьер-лиги. «Факел» — один из них. Мы показали и доказали, что, прежде чем ставить какую-то задачу, нужно сперва решить инфраструктурные вопросы. Есть «Урал», «Оренбург», «Балтика», которая уже вышла. Так что тема расширения премьер-лиги до 18 команд как минимум заслуживает обсуждения. При этом я знаю, что большие клубы будут против этой инициативы.