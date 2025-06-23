Футбол
23 июня, 13:18

Мостовой — о желании Денисова поиграть в Европе: «Ему будет непросто уехать туда из-за позиции на поле»

Дарик Агаларов

Бывший футболист СССР и сборной России Александр Мостовой в разговоре с «СЭ» отреагировал на слова Александра Маньякова, агента Даниила Денисова, заявившего о желании игрока «Спартака» поиграть в европейском чемпионате.

«Денисову будет непросто уехать в Европу из-за позиции на поле. В Европе больше смотрят на атакующих игроков из нашего чемпионата. У них там хватает своих защитников. Вряд ли у него получится уехать. А агент просто выполняет свою работу — как можно больше говорит. Его задача — продавать», — сказал Мостовой «СЭ».

В прошлом сезоне 22-летний Денисов провел 36 матчей за «Спартак» во всех турнирах и отметился 3 результативными передачами.

Александр Мостовой
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Даниил Денисов
«Барселона» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Олимпиакос»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Атлетик»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Байер» — ПСВ: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Юнион» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Сочи»: Кубок России, видеообзор матча
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Галатасарай» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Марсель» — «Аякс»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Тоттенхэм»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Кайрат» — «Реал»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо» (Москва): Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Пари НН»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Сочи»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
  • bvp

    Денисов - атакующий свои ворота.

    23.06.2025

  • Еще, возможно, Турция и Кипр.

    23.06.2025

  • Степочкин

    Ну так-то все верно. К 3-м передачам еще бы пару голов Денисову за сезон, хотя бы аутсайдерам.

    23.06.2025

  • Gordon

    Главное - название нелюбимой команды коверкать в каждом предложении:))

    23.06.2025

  • руслан магомедов

    ехай хоть в Зимбамву ты же играл в чмартаге . Все калитки открыты.

    23.06.2025

  • Ненасытный_Гардемарин

    3 результативные передачи, имеется ввиду в свои ворота? Или в свои ворота у него еще больше передач?

    23.06.2025

  • sdf_1

    Нынче Европа это Израиль, Азербайджан и Казахстан. Денисов вполне может туда податься

    23.06.2025

    Новости
    RSS RSS
    Все новости