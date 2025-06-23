Мостовой — о желании Денисова поиграть в Европе: «Ему будет непросто уехать туда из-за позиции на поле»

Бывший футболист СССР и сборной России Александр Мостовой в разговоре с «СЭ» отреагировал на слова Александра Маньякова, агента Даниила Денисова, заявившего о желании игрока «Спартака» поиграть в европейском чемпионате.

«Денисову будет непросто уехать в Европу из-за позиции на поле. В Европе больше смотрят на атакующих игроков из нашего чемпионата. У них там хватает своих защитников. Вряд ли у него получится уехать. А агент просто выполняет свою работу — как можно больше говорит. Его задача — продавать», — сказал Мостовой «СЭ».

В прошлом сезоне 22-летний Денисов провел 36 матчей за «Спартак» во всех турнирах и отметился 3 результативными передачами.