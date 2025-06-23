Министр иностранных дел Венгрии поддержал идею матча между «Спартаком» и «Ференцварошем»

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в разговоре с «СЭ» оценил идею проведения товарищеского матча между «Спартаком» и «Ференцварошем».

«Я верю, что спорт не имеет ничего общего с геополитикой. Я буду счастлив, если российские команды вернутся в международные соревнования. Однажды это случится. Уверен, что молодые и голодные команды покажут что-то красивое. Российский футбол на хорошем уровне. Играть против российских команд — хорошая подготовка. «Ференварош» или «Спартак»? «Ференцварош», без вопросов (смеется)», — сказал Сийярто «СЭ» в кулуарах ПМЭФ-2025.

Российские клубы и сборные отстранены от участия в международных турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года. С тех пор команды проводят только товарищеские матчи.