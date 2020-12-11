Газизов заявил, что его не задела прощальная гифка «Спартака»
Бывший генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов в интервью Sport24 рассказал о своем отношении к стебному прощанию со стороны клуба в твиттере.
«Спартак» объявил об уходе Газизова гифкой из «Симпсонов». Отрывок взят из серии «Барт в теневом бизнесе» и показывал, как Эйб Симпсон заходит в бурлеск-клуб Maison Derriere и сразу же выходит. Позже клуб удалил этот пост.
— «Спартак» попрощался с вами, опубликовав стебный гиф в твиттере. Как вы на это отреагировали?
— Кто-то хотел меня задеть, но задел сам себя. Я честен перед болельщиками и клубом. Я сделал все возможное. Мою работу оценит время.
— Вас это не задело?
— Глупости меня никогда не задевают.
— Может ли себе позволять подобное клуб масштаба «Спартака»?
— Скажем так: «Спартак» — это в большей степени его армия болельщиков, которая двигает вперед, а не только люди, которые там работают.
— Накануне объявления о вашем уходе из «Спартака» Илья Казаков сказал, что клуб поменял служебные машины вам и Тедеско. Что это было?
— Скажем так: я благодарен «Спартаку» за это время, а остальное — частности. Меня не задевают такие вещи. Я человек, который борется за результат. Если мелочи будут меня задевать, грош мне цена.
— Если бы у вас была возможность вернуться назад и сделать по-другому, что бы вы изменили?
— Ничего в своей жизни я не хотел бы менять. Я все делаю обдуманно и без эмоций. Даже если эмоции и присутствуют, все свои шаги я все равно обдумываю.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю