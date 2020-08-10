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Газизов рассказал, почему Кокорин пропустил матч с «Сочи»

10 августа 2020, 17:02
Александр Кокорин. Фото ФК «Спартак»
Александр Кокорин. Фото ФК «Спартак»

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов рассказал, почему форвард Александр Кокорин не попал в заявку на матч первого тура Тинькофф РПЛ против «Сочи».

— У него были определенные ощущения в икроножной мышце. МРТ показало незначительное повреждение. Мы решили не рисковать, что он пропустит первый тур, но будет готов ко второму. Решили минимизировать риски, — сказал Газизов в эфире телеканала «Матч Премьер».

Тедеско назвал причину отсутствия Кокорина в заявке на игру с «Сочи»

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