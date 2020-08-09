Тедеско назвал причину отсутствия Кокорина в заявке на игру с «Сочи»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско в преддверии матча 1-го тура Тинькофф-чемпионата России против «Сочи» объяснил, почему в заявку на игру не попал новичок команды Александр Кокорин. Форвард присоединился к красно-белым этим летом после истечения контракта с «Зенитом». Как и сообщал «СЭ», у Кокорина повреждение.

— У него травма, — сказал Тедеско в эфире «Матч ТВ».

— Насколько серьезно?

— Посмотрим. Нужно провести медобследование. Вчера он не смог тренироваться, больше информации пока нет.

— Глушенков сразу попал в стартовый состав, какие бы вы качества его выделили?

— Он молодой, но при этом талантливый, хорошо видит игровые зоны, у него также есть голевое чутье.

Трансляция матча «Спартак» — «Сочи»