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Сегодня, 20:16

Гаврилов считает, что для Бальде игра в РПЛ должна быть отдыхом

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший футболист «Спартака» Юрий Гаврилов прокомментировал желание форварда красно-белых Кейта Бальде оставаться в России как можно дольше.

«Это только его первый сезон в «Спартаке». Может, еще не нашел взаимопонимание с партнерами. Вероятно, он просто еще не успел сыграться с ребятами. А то, что ему нравится в России, меня не удивляет: Москва — солидный город, живи себе спокойно да играй. Единственный недостаток как для футболиста — отсутствие еврокубков. Для Бальде игра в РПЛ должна быть отдыхом. Он прошел школу «Барселоны», поиграл за «Интер» и «Монако» — с таким опытом для него не должно быть проблем хорошо проявить себя в нашем чемпионате», — приводит слова Гаврилова «РБ Спори».

В нынешнем сезоне форвард провел 12 матчей за красно-белых во всех турнирах и отметился 4 забитыми мячами и одной результативной передачей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Бальде в 2 миллиона евро.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/yurij-gavrilov-dlya-kejta-bal-de-igra-v-rpl-dolzhna-by-t-otdy-hom/
Кейта Бальде
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«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 26 20 4 2 68-15 64
2
 ЦСКА 26 15 6 5 48-24 51
3
 Ростов 26 14 8 4 44-34 50
4
 Спартак 26 14 7 5 57-35 49
5
 Ахмат 26 13 4 9 41-34 43
6
 Краснодар 26 12 6 8 55-42 42
7
 Динамо 26 12 6 8 44-35 42
8
 Оренбург 26 12 3 11 49-50 39
9
 Локомотив 26 10 5 11 45-42 35
10
 Сочи 26 10 4 12 35-48 34
11
 Урал 26 7 6 13 27-41 27
12
 Кр. Советов 26 6 7 13 26-42 25
13
 Факел 26 4 12 10 33-45 24
14
 Пари НН 26 6 5 15 27-49 23
15
 Химки 26 4 5 17 24-58 17
16
 Торпедо 26 3 4 19 20-49 13
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13.05 12:00
Урал – Оренбург
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Химки – Спартак
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 - : -
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ЦСКА – Торпедо
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