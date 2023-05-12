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Сегодня, 20:12

Карапузов сможет вернуться в «Динамо» в случае ухода Йокановича

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Полузащитник «Динамо» Владислав Карапузов, который проводит сезон на правах аренды в «Ахмате», может вернуться в московскую команду в случае ухода главного тренера Славиши Йокановича, сообщает Metaratings.ru.

По информации источника, Если «Динамо» возглавит новый главный тренер, то Карапузов отправится с командой на сборы. В ином случае Карапузову вновь придется искать новый клуб. Сам футболист не против вернуться из «Ахмата» по окончании аренды.

23-летний футболист в нынешнем сезоне провёл 18 матчей за «Ахмат» в чемпионате России и отметился двумя результативными передачами. Соглашение игрока с «Динамо» рассчитано до июня 2025 года. Портал Transfermartk оценивает рыночную стоимость футболиста в 500 тысяч евро.

Источник: https://metaratings.ru/news/karapuzov-smozhet-vernutsya-v-dinamo-v-sluchae-ukhoda-iokanovicha-250540/
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Славиша Йоканович
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«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 26 20 4 2 68-15 64
2
 ЦСКА 26 15 6 5 48-24 51
3
 Ростов 26 14 8 4 44-34 50
4
 Спартак 26 14 7 5 57-35 49
5
 Ахмат 26 13 4 9 41-34 43
6
 Краснодар 26 12 6 8 55-42 42
7
 Динамо 26 12 6 8 44-35 42
8
 Оренбург 26 12 3 11 49-50 39
9
 Локомотив 26 10 5 11 45-42 35
10
 Сочи 26 10 4 12 35-48 34
11
 Урал 26 7 6 13 27-41 27
12
 Кр. Советов 26 6 7 13 26-42 25
13
 Факел 26 4 12 10 33-45 24
14
 Пари НН 26 6 5 15 27-49 23
15
 Химки 26 4 5 17 24-58 17
16
 Торпедо 26 3 4 19 20-49 13
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Урал – Оренбург
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Кр. Советов – Локомотив
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Динамо – Ахмат
 - : -
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