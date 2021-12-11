Гаврилов: «Особых результатов у Витории не было. Думаю, что Ваноли станет тренером до матча с «Сочи»
Ветеран «Спартака» Юрий Гаврилов прокомментировал возможную смену главного тренера красно-белых на итальянского специалиста Паоло Ваноли.
«Раз с Ваноли, наверное, была договоренность, они в обратную повернуть не могут. С другой стороны, результатов особы у Витории не было. Даже в сейчас, когда «Спартак» вышел из такой группы с первого места, но дальше-то уверенности не. никакой. Им могут предъявить претензии, скажут, что «Спартак» случайно прошел дальше, почему вы не сделали определенные выводы по поводу игр в РПЛ. Мне кажется, что Ваноли приступит к своим обязанностям до «Сочи». У нас сейчас так, а через пять минут уже по-другому», — сказал Гаврилов «СЭ».
Ранее в итальянский журналист Николо Скира сообщил, что презентация нового тренера состоится в следующую пятницу, 17 декабря. В тренерский штаб войдет Марко Донадель в качестве помощника тренера.
В ноябре сообщалось, что Ваноли начнет работу со «Спартаком» с 2022 года. В данный момент красно-белых возглавляет Руй Витория, команда занимает 9-е место в турнирной таблице чемпионата России с 23 очками в 17 матчах.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю