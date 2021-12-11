Гаврилов не уверен, что «Спартак» сможет одолеть «Сочи»

Ветеран «Спартака» Юрий Гаврилов в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от предстоящего матча 18-го тура Тинькофф РПЛ против «Сочи».

«Никак не пойму, чем же отличается выступление «Спартака» в РПЛ и в Лиге Европы. Если они хотят занять более высокое место, то им надо настраиваться на победу с «Сочи», но не разделяйте игры в ЛЕ и чемпионате России. С поляками уже все закончилось, теперь у них в марте только возобновится еврокубок. Естественно, надо сейчас сосредоточиться на ближайших играх, как это всегда и было», — сказал Гаврилов «СЭ».

Юрий Гаврилов рассказал, что у него нет уверенности в «Спартаке» в ближайшей игре с «Сочи».

«Да я даже в этот раз не верил, что они поляков пройдут. Когда команда нестабильно выступает, когда нет определенной уверенности, как можно говорить, пройдут ли они «Сочи» или нет? Ну забей пенальти этот парень, что дальше? «Спартак» в Лиге конференций. Слава Богу, парень угадал. По игре во мне уверенности нет», — добавил Гаврилов.

Матч 18-го тура Тинькофф Премьер-Лиги «Сочи» — «Спартак» пройдет 13 декабря 2021 года на стадионе Фишт (Сочи, Россия). Начало — в 19:00 по московскому времени.