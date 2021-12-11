«Локомотив» анонсировал матч с «Уфой» в стиле «Матрицы»
«Локомотив» к матчу 18-го тура Тинькофф РПЛ против «Уфы» подготовил промо-ролик в стиле фильма «Матрица».
Матч «Локомотив» — «Уфа» пройдет завтра, 12 декабря, на РЖД Арене в Москве.
Напомним, что 16 декабря в России состоится премьер фильма «Матрица: Воскрешение».
Нужно увидеть, чтобы поверить— «Локомотив» (@fclokomotiv) December 11, 2021
«Локомотив» — «Уфа» // 12.12.21
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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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