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Галицкий — о Гончаренко: «Это было не увольнение по результату»

Артем Бухаев
Корреспондент

Владелец «Краснодара» Сергей Галицкий ответил, почему Виктор Гончаренко был уволен с поста главного тренера «быков».

— Все взаимоотношения тренера и клуба останутся внутри. У вас на телевидении появилась передача, куда всех приглашают днем. Мы в такое превращаться не будем. Я продолжаю повторять, что ни один тренер не был уволен за результаты. Кстати, возьмем, например, Шалимова. Я убежден, что мы запустили его карьеру, — сказал Галицкий в эфире «Матч Премьер».

— Если бы «Краснодар» был выше в таблице, то уход Гончаренко был бы неизбежен?

— С каждым годом нас судят лучше и лучше. Судейских проблем все меньше. Но они всегда будут у провинциального клуба. По составу «Краснодар» не пятый. Мы должны быть в тройке, это мое мнение. Это было не увольнение по результату. Хочу закрыть эту тему. Мы не должны превращаться во что-то.

5 января «Краснодар» объявил об отставке Гончаренко с поста главного тренера команды.

Гончаренко возглавлял «Краснодар» с апреля 2021 года. По итогам прошлого сезона чемпионата России «Краснодар» занял 10-е место.

В текущем сезоне Тинькофф РПЛ команда занимает пятую строчку с 29 очками после 18 игр.

ФК Краснодар
Виктор Гончаренко
Сергей Галицкий
3
9
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 16:30
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 - : -
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ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 10 1 2
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 16 1 7
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