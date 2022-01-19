Галицкий — о Гончаренко: «Это было не увольнение по результату»

Владелец «Краснодара» Сергей Галицкий ответил, почему Виктор Гончаренко был уволен с поста главного тренера «быков».

— Все взаимоотношения тренера и клуба останутся внутри. У вас на телевидении появилась передача, куда всех приглашают днем. Мы в такое превращаться не будем. Я продолжаю повторять, что ни один тренер не был уволен за результаты. Кстати, возьмем, например, Шалимова. Я убежден, что мы запустили его карьеру, — сказал Галицкий в эфире «Матч Премьер».

— Если бы «Краснодар» был выше в таблице, то уход Гончаренко был бы неизбежен?

— С каждым годом нас судят лучше и лучше. Судейских проблем все меньше. Но они всегда будут у провинциального клуба. По составу «Краснодар» не пятый. Мы должны быть в тройке, это мое мнение. Это было не увольнение по результату. Хочу закрыть эту тему. Мы не должны превращаться во что-то.

5 января «Краснодар» объявил об отставке Гончаренко с поста главного тренера команды.

Гончаренко возглавлял «Краснодар» с апреля 2021 года. По итогам прошлого сезона чемпионата России «Краснодар» занял 10-е место.

В текущем сезоне Тинькофф РПЛ команда занимает пятую строчку с 29 очками после 18 игр.