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Сегодня, 20:55

«Спартак» продлил контракт с Айртоном до 2026 года

Иван Шитик
Корреспондент
Айртон.
Фото ФК «Спартак»

«Спартак» и защитник Айртон продлили трудовое соглашение. Теперь контракт 24-летнего бразильца с московским клубом рассчитан до конца сезона-2025/26, информирует пресс-служба клуба.

Предыдущее соглашение бразильского футболиста истекало летом 2024 года.

Айртон перешел в «Спартак» в 2019 году из «Флуминенсе». В этом сезоне 24-летний футболист провел за московский клуб 25 матчей во всех турнирах, в которых забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.

В общей сложности в составе красно-белых Айртон сыграл в 103 матчах, на его счету 4 забитых мяча.

Айртон Лукас
ФК Спартак (Москва)
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