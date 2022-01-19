«Спартак» продлил контракт с Айртоном до 2026 года

«Спартак» и защитник Айртон продлили трудовое соглашение. Теперь контракт 24-летнего бразильца с московским клубом рассчитан до конца сезона-2025/26, информирует пресс-служба клуба.

Предыдущее соглашение бразильского футболиста истекало летом 2024 года.

Айртон перешел в «Спартак» в 2019 году из «Флуминенсе». В этом сезоне 24-летний футболист провел за московский клуб 25 матчей во всех турнирах, в которых забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.

В общей сложности в составе красно-белых Айртон сыграл в 103 матчах, на его счету 4 забитых мяча.