Галицкий: «Вы сами создали легенду, что мне нужно каждый день разговаривать с тренером»

Владелец «Краснодара» Сергей Галицкий рассказал о коммуникации с новым главным тренером Даниэлем Фарке.

— Когда тренер приходил из школы, то мы общались, чтобы помочь ему. Психологически это важно. С Гончаренко не было излишнего общения. Наверное, я много интересуюсь деятельностью клуба, но не более того.

Вы сами себе создали легенду, что Галицкому нужно каждый день разговаривать с тренером. Живите с этой сказкой и дальше. Если президент прилетает на тренировки своего клуба, это хорошо. Я продолжаю говорить, что я узнаю состав на игру вместе со всеми. Видимо, этот миф никогда не сломаем.

С Фарке я общался два раза по скайпу. С ним общался менеджмент. Это было для того, чтобы убедить его прийти к нам. Он посмотрел интервью со мной, меня восхитило, что писала пресса. Это полная ерунда. Мы убеждали тренера, который высоко ценится в Европе. Удивил ли Фарке? Наверное, я не должен передавать наши внутренние разговоры. Он разносторонне смотрит на футбол. Его интересуют смежные вещи с футболом, — заявил Галицкий в эфире «Матч Премьер».

13 января «Краснодар» объявил о назначении Фарке главным тренером команды. Контракт с 45-летним немецким специалистом рассчитан до конца июня 2024 года. Предыдущим его клубом был «Норвич», где он работал с мая 2017 года по ноябрь 2021 года.