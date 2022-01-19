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Галицкий: «Вы сами создали легенду, что мне нужно каждый день разговаривать с тренером»

Артем Бухаев
Корреспондент

Владелец «Краснодара» Сергей Галицкий рассказал о коммуникации с новым главным тренером Даниэлем Фарке.

— Когда тренер приходил из школы, то мы общались, чтобы помочь ему. Психологически это важно. С Гончаренко не было излишнего общения. Наверное, я много интересуюсь деятельностью клуба, но не более того.

Вы сами себе создали легенду, что Галицкому нужно каждый день разговаривать с тренером. Живите с этой сказкой и дальше. Если президент прилетает на тренировки своего клуба, это хорошо. Я продолжаю говорить, что я узнаю состав на игру вместе со всеми. Видимо, этот миф никогда не сломаем.

С Фарке я общался два раза по скайпу. С ним общался менеджмент. Это было для того, чтобы убедить его прийти к нам. Он посмотрел интервью со мной, меня восхитило, что писала пресса. Это полная ерунда. Мы убеждали тренера, который высоко ценится в Европе. Удивил ли Фарке? Наверное, я не должен передавать наши внутренние разговоры. Он разносторонне смотрит на футбол. Его интересуют смежные вещи с футболом, — заявил Галицкий в эфире «Матч Премьер».

13 января «Краснодар» объявил о назначении Фарке главным тренером команды. Контракт с 45-летним немецким специалистом рассчитан до конца июня 2024 года. Предыдущим его клубом был «Норвич», где он работал с мая 2017 года по ноябрь 2021 года.

Футбол
ФК Краснодар
Даниэль Фарке
Сергей Галицкий
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2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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Н. Новгород – Урал
 - : -
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П
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