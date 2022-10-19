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Сегодня, 14:20

Гаджиев прокомментировал конфликт Федотова и Абаскаля

Читать «СЭ» в

Заслуженный тренер Гаджи Гаджиев отреагировал на конфликт между главным тренером ЦСКА Владимиром Федотовым и наставником «Спартака» Гильермо Абаскалем в перерыве матча 13-го тура РПЛ.

«Вспомните Моуринью, который дернул за ухо помощника главного тренера «Барселоны». Сэр Алекс Фергюсон швырялся бутсами. Понятно, что в основе этого лежат эмоции, высокое напряжение матча и огромное количество выброшенного в кровь адреналина. Изначально нужно смотреть, кто начал, по-моему, это Абаскаль. Оскорблять никто никого не имеет права. Ни игрок, ни тренер. Тренер может жестко спросить за непрофессионализм, трусость, но не оскорблять. Оскорбление — это проявление слабости. Бывает, и я не сдерживаюсь. Но я понимаю, что это слабость, что я не смог справиться с собой. Ответь спокойно, объясни словами. Когда ты видишь проявление эмоций у мальчишек, это одно дело, а когда взрослый мужчина ведет себя так — это странно», — приводит слова Гаджиева Metaratings.ru.

Он также заявил, что Федотов не особо эмоциональный человек, который умеет управлять эмоциями и надеется, что Абаскаль тоже может справляться с эмоциями.

После матча 13-го тура РПЛ ЦСКА против «Спартака» (2:2) Федотов нелестно высказался о поведении Абаскаля перед перерывом: «Что-то рядом прыгало, да, не знаю. Я его не понял». Позже российский специалист заявил в интервью «СЭ», что сказал эти слова не об Абаскале.

После 13 туров чемпионата России «Спартак» с 26 очками занимает 2-е место и на одно очко опережает ЦСКА. В следующем туре красно-белые сыграют с «Химками» 23 октября, а сегодня проведут матч Кубка России с «Факелом» в Воронеже.

Источник: https://metaratings.ru/news/gadzhi-gadzhiev-otreagiroval-na-konflikt-fedotova-i-abaskalya-1389354/
Владимир Федотов (тренер, ЦСКА)
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ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Гаджи Гаджиев
Гильермо Абаскаль
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 13 10 3 0 36-5 33
2
 Спартак 13 8 2 3 31-16 26
3
 ЦСКА 13 7 4 2 26-13 25
4
 Ростов 13 7 4 2 24-19 25
5
 Краснодар 13 6 3 4 25-20 21
6
 Сочи 13 6 2 5 22-22 20
7
 Ахмат 13 6 2 5 21-21 20
8
 Динамо 13 5 5 3 21-16 20
9
 Оренбург 13 6 0 7 22-31 18
10
 Кр. Советов 13 3 5 5 14-19 14
11
 Н. Новгород 13 3 4 6 17-23 13
12
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
13
 Локомотив 13 3 3 7 16-26 12
14
 Факел 13 1 8 4 16-23 11
15
 Химки 13 2 3 8 13-23 9
16
 Торпедо 13 1 3 9 7-24 6
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30 тур
22.10 14:00
Н. Новгород – Краснодар
 - : -
22.10 16:30
Факел – Ростов
 - : -
22.10 19:00
Локомотив – Динамо
 - : -
23.10 14:00
Оренбург – ЦСКА
 - : -
23.10 16:30
Спартак – Химки
 - : -
23.10 19:00
Ахмат – Торпедо
 - : -
24.10 17:30
Урал – Кр. Советов
 - : -
24.10 20:00
Зенит – Сочи
 - : -
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ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 11
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 9
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 9
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 12 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Мусса Сиссако

Мусса Сиссако

Сочи

 3 1 1
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